Schalke: Geraerts über Fürth, Elgert, Baumgartl und Cissé

Gelsenkirchen Schalke 04 muss sich am Freitag mit der SpVgg Greuther Fürth auseinandersetzen. Das sagte Trainer Karel Geraerts vor dem Heimspiel.

Zwei Tag vor dem letzten Zweitligaspieltag in diesem Jahr sind bei Schalke nicht alle Spieler fit. Mittelfeldspieler Ron Schallenberg verspürt nach wie vor muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Ob die Beschwerden bis zum Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg. Greuther Fürth abklingen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch fraglich. Gerald Asamoah sagt: „Das kann sehr schwer werden. Er hat das Abschlusstraining vor dem Rostock-Spiel abgebrochen.“ Auch Henning Matriciani fehlte am Dienstag auf Schalke beim Training, Sebastian Polter wurde gerade erst operiert und Dominick Drexler sowie Yusuf Kabadayi zählen in die Rubrik Lanzeitverletzte.

Wie Schalke das Spiel gegen Fürth angehen will, wie die personalle Lage sich aktuell gestaltet, dazu wird Trainer Karel Geraerts Auskunft geben.

Die Pressekonferenz im Live-Ticker:

13:45 Uhr: „Es ist immer gut, eine kleine Pause zu haben. Die Spieler brauchen ein bisschen Ruhe. Sie spielen vier Monate unter großem Druck“, sagt Geraerts mit Blick auf die Winterpause. „Wir alle freuen uns darauf, die Zeit mit den Familien zu verbringen.

13:44 Uhr: Die Tabelle sei sehr eng zusammen, sagt Geraerts. Nach dem Spiel am Freitag gegen Fürth will er einen Strich ziehen und dann die Situation bewerten. „Jetzt ist es zu früh“, sagt er.

13:43 Uhr: Geraerts sagt, dass seine Mannschaft eine sehr gute Trainingswoche hatte.

13:42 Uhr: Bislang hat es noch kein Gespräch mit U19-Trainer Norbert Elgert gegeben. Aber Geraerts betont: „Meine Tür ist für jeden Trainer offen.“ Er sieht für ein Gespräch auch Elgert in der Verantwortung.

13:40 Uhr: Geraerts wird gefragt, warum Timo Baumgartl derzeit keine große Rolle spielt: „Timo ein sehr professioneller Spieler. Im Training ist er einer der besten. Er zeigt mir jeden Tag, dass er spielen will.“ Es sei nicht einfach, ihn auf die Bank zu setzen. Aber die anderen Spieler hätten es zuletzt gut gemacht, die Konkurrenz sei groß.

13:39 Uhr: Geraerts will nicht mehr viel über die Gewinner-Mentalität sprechen. „Ich sehe in jedem Training, dass die Spieler meine Philosophie immer mehr verstehen“, sagt er. Er sehe einen großen Fortschritt.

Geraerts will mehr von Cisse sehen

13:38 Uhr: Die Frage nach Sebastian Polter nach der Leisten-OP: Die Ausfallzeit sei nicht ganz klar, das hänge von mehreren Faktoren ab. Er hoffe aber, dass Polter bald wieder dabei ist.

Ibrahim Cissé ist derzeit keine Kader-Option für Geraerts. Foto: Unbekannt / dpa

13:37 Uhr: Geraerts spricht über Cissé: „Die Defensive hat die letzten Spiele gut funktioniert. Er hat großes Potenzial“, aber er sei aktuell nicht gut genug.

13:36 Uhr: „Es gibt immer Druck. Die Spieler kennen das“, sagt er. Er will das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ein Unentschieden würde er vor dem Spiel nicht unterschreiben.

13:36 Uhr: Geraerts lässt sich bei der Aufstellung nicht in die Karten gucken. „Never change a winning team“ sei zwar ein gutes Zitat, aber man wisse nie, ob sich nicht was ändern wird.

Geraerts vor Fürth-Spiel: „Brauchen Selbstvertrauen“

13:32 Uhr: „Wir brauchen Selbstvertrauen. Das ganze Team kann Tore schießen“, sagt Geraerts mit Blick auf die starke Defensive der Fürther. „Wir nehmen diese Aufgabe an, weil wir auch das Spiel am Freitag gewinnen wollen“, so der Trainer.

13:31 Uhr: „Das Wichtigste ist, dass wir auf uns selbst gucken müssen. Wir bauen etwas auf, wir glauben an unseren Plan“, sagt er vor dem Spiel gegen Greuther Fürth. Er habe aber großen Respekt vor dem Gegner. „Es wird ein anderes Spiel als in den vergangenen Wochen.“ Die Analyse habe ergeben, dass Fürth ein sehr gutes Team ist und Schalke Respekt habe.

13:30 Uhr: „Es gibt keine Spieler, die zurückkehren. Auch Ron Schallenberg fehlt“, sagt Geraerts. Der FC Schalke wird mit dem Kader aus dem Rostock-Spiel antreten.

News und Infos zu Schalke 04

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein, was den FC Schalke angeht? Sie wollen nah dran sein am Verein und dabei sein, wenn unsere Reporter unterwegs sind und hinter die Kulissen gucken? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal „WAZ auf Schalke“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04