Bittere Nachricht für Schalke: Thomas Ouwejan fällt aus

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss im DFB-Pokal auf Thomas Ouwejan verzichten. Torhüter Fährmann wird in Braunschweig nicht im Kader stehen. Die PK zum Nachlesen.

Schalke 04 hat am vergangenen Samstag 3:0 gegen Kaiserslautern gewonnen - dabei überzeugte: Thomas Ouwejan. Jetzt wartet im DFB-Pokal Eintracht Braunschweig, Konkurrent aus der Zweiten Liga. Und es fehlt: Thomas Ouwejan. Bitter. Die PK mit Trainer Thomas Reis zum Nachlesen.

Schalke-PK im Ticker zum Nachlesen - Ouwejan fehlt

12.37 Uhr: Um 13 Uhr geht es los auf Schalke.

13 Uhr: Thomas Reis hofft mit Schalke auf den Aufstieg und viele Runden im DFB-Pokal.

13.01 Uhr: Es geht los, der Hintergrund leuchtet grün. Der Grund: der DFB-Pokal.

Schalke-Trainer Reis: Thomas Ouwejan fällt aus

13.02 Uhr: Thomas Ouwejan habe nicht trainieren können, sagt Trainer Reis. Er könne gegen Braunschweig nicht spielen. "Bei ihm zieht sich die Wade jedes Mal zusammen, deswegen fällt er diesmal aus." Torhüter Ralf Fährmann wird nicht im Kader stehen.

Schalke-Personal: Thomas Ouwejan (Schlag auf die Wade bei der Roten Karte) hat auch heute nicht trainiert und wird im Pokalspiel in Braunschweig fehlen. #S04 #EBSS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 9, 2023

13.04 Uhr: Reis noch mal zu Ouwejan: "Er selbst hat gesagt, dass es nicht geht. Es ist sehr schade, weil er sehr gut drauf war. Wir können uns nicht erlauben, einen Spieler mitzunehmen, der nicht bei 100 Prozent ist." Aber der Plan lautet: Nächste Woche soll es wieder gehen.

Ralf Fährmann wird in Braunschweig noch nicht im Kader stehen. Grund ist die sehr lange Pause zuvor, keine neue Verletzung. Reis: "Er hat das Trainingspensum sehr gut absolvieren können." #S04 #EBSS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 9, 2023

13.06 Uhr: "Der Gegner hat zweimal verloren in der Liga. Aber sehr, sehr unglücklich. Jetzt ist ein neuer Wettbewerb. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr kompakt steht. Das wird nicht einfach. Darauf müssen wir eingestellt sein", berichtet Reis. "Es ist ein Abendspiel, wir haben ein Livespiel. Das sollte Motivation sein."

Schalke-Trainer Thomas Reis: "Pokal ist immer wichtig"

13.07 Uhr: "Es ist ein Zweitligaduell im DFB-Pokal, irgendwann muss man sowieso gegen jeden spielen. Es ist so, wie es ist. Wir wollen eine Runde weiterkommen", so Reis.

Auch das noch... Thomas Ouwejan, Schlüsselspieler auf Schalke, fehlt im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig. Foto: firo

13.08 Uhr: "Pokal ist immer wichtig für den Verein. Wir wollen finanziell für den Verein und für uns einiges tun", sagt Reis.

13.11 Uhr: Reis sagt zum Stürmerduell zwischen Terodde und Polter, dass er sich offen halte, wer in Braunschweig spiele. "Das ist ein Konkurrenzkampf, der uns weiterbringt."

Alternativen für Ouwejan: Henning Matriciani und Tobias Mohr. "Eine dieser beiden Personen wird Thomas ersetzen." #S04 #EBSS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 9, 2023

Reis lobt Schalke-Talent Assan Ouedraogo

13.12 Uhr: Reis über Assan Ouedraogo, für den nun wieder die Schule beginnt, "so dass er auch mal was vernünftiges macht", sagt Reis und schmunzelnd. "Er geht zwei Stunden in die Schule, dann kommt er zu uns. Wir müssen ihn fördern, aber nicht überfordern. Er macht einen sehr, sehr klaren Eindruck. Er hat ein gutes Elternhaus, in der Mannschaft gibt es auch manchmal ein paar Sprüche." Der 17-Jährige soll vermutlich mitfahren nach Braunschweig.

Schalke hat kein Elfmeterschießen geübt

13.15 Uhr: Elfmeterschießen hat Thomas Reis nicht trainieren lassen.

13.16 Uhr: Er habe mit Ibrahima Cissé nach seinem komplizierten Schalke-Debüt gesprochen, berichtet Reis. "Er wollte weiter trainieren, er macht sein Training ordentlich. Wenn er da rauskommt, ist er sicher einen Schritt weiter. Er macht den Eindruck, dass ihn das nicht mehr beschäftigt."

Wer soll spielen? Wie besiegt man Braunschweig? Fragen über Fragen für Schalke-Trainer Thomas Reis. Foto: firo

13.20 Uhr: "Ich hoffe, dass Ralf Fährmann dranbleibt. Es ist ein Konkurrenzkampf, eine Momentaufnahme. Im Moment sehe ich keinen Grund, die Torhüterposition zu wechseln", sagt Thomas Reis zum Schalke-Duell zwischen Fährmann und Müller.

#Reis: Ich werde nicht komplett rotieren. Die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft sich noch einspielen muss. Für uns ist es keine Option, in der ersten Pokalrunde jetzt viel zu rotieren. Wenn es Wechsel gibt, dann hat das taktische Gründe. #S04 | #S04PK pic.twitter.com/lbiOYbutMm — FC Schalke 04 (@s04) August 9, 2023

