Schalke-Podcast: Reichen 37 Punkte für den Klassenerhalt?

Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es um Schalke, BVB, Bochum und MSV.

Vier Spieltage sind in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga nach dem Ende der Corona-Unterbrechung gespielt, und auch in der 3. Liga rollt inzwischen wieder der Ball. In unserem Podcast "Fußball Inside", in dem wir über den Ruhrpott-Fußball diskutieren, sprechen wir ausführlich über den FC Schalke 04, Borussia Dortmund sowie auch über den VfL Bochum und den MSV Duisburg. Wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott." Es diskutieren Timo Düngen und Andreas Ernst.

Zunächst diskutieren wir über Schalke - und Themen gibt es genug. Da wäre zum Beispiel die sportliche Krise. Seit elf Spielen haben die Königsblauen nicht mehr gewonnen, zuletzt unterlagen sie dem Abstiegskandidaten Werder Bremen mit 0:1. Trainer David Wagner ist schwer in die Kritik geraten - zuletzt setzte er auf eine Defensivtaktik. Doch wir sprechen auch über den umstrittenen Härtefallantrag im Rahmen der Ticketerstattung, der in den vergangenen Tagen für Empörung sorgte. Die große Frage: Was ist bloß beim FC Schalke 04 los?

Danach (ab Minute 27:20) reden wir über Borussia Dortmund. Dabei geht es vor allem um Jadon Sancho. Beim 6:1-Erfolg in Paderborn verzückte er die Fans mit drei Toren und zeigte einmal mehr, dass er vor einer großen Karriere steht. Doch außerhalb des Platzes leistet er sich ab und an Ausrutscher - nun sorgte ein Frisörbesuch für Diskussionen. Die Frage: Taugt dies zum großen Skandal?

Ein Skandal sind die Leistungen des VfL Bochum nicht. Ganz im Gegenteil: Der VfL hat die Corona-Pause offenbar optimal genutzt und ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu schaffen. Wir diskutieren (ab Minute 37:00), was seit Anfang Februar, dem Saison-Tiefpunkt, geschehen ist.

Gar nicht gut läuft es in der 3. Liga für den MSV Duisburg. Die Zebras verloren trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 bei 1860 München. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Jena kamen sie nicht über ein 1:1 hinaus. Wir reden ab Minute 39:45 über die Frage: Verspielt der MSV noch den Aufstieg?