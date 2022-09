Schalke-Podcast: Reis-Diskussion schwächt Frank Kramer

Essen. In der aktuellen Folge unseres Podcasts fußball inside diskutieren wir über den VfL Bochum, Schalke 04, Trainer Thomas Reis und den Deadline Day.

Turbulenzen im Ruhrgebiet rund um den fünften Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison - im Mittelpunkt stehen die abstiegsbedrohten Revier-Rivalen VfL Bochum und FC Schalke 04. Darüber diskutiert in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside Moderator Nils Halberscheidt mit den Reportern Christian Woop und Andreas Ernst.

Eine Personalie verbindet Schalke und Bochum, die am 10. September zum Kellergipfel direkt aufeinandertreffen. Es geht um Trainer Thomas Reis, der im Sommer - und wir bleiben bei unserer Berichterstattung - eine Anfrage der Königsblauen erhalten hatte, auch wenn der Trainer des in einer Medienrunde abstritt. Warum wählte Reis diese Form der Kommunikation? Sind Reis' Tage beim VfL bald gezählt? Was für eine Bedeutung hat dieser Flirt für Schalkes aktuellen Trainer Frank Kramer? Darüber reden wir.

Außerdem diskutieren wir über den ersten Auftritt des neuen Bochumer Sport-Geschäftsführers Patrick Fabian, der am Donnerstag das Amt von Sebastian Schindzielorz übernahm. Wie hat sich Fabian verkauft? Was sind seine Ziele? Reporter Woop war bei der Pressekonferenz dabei und berichtet.

Während sich der Kader der Bochumer am letzten Tag nicht mehr veränderte, ereignete sich bei den Königsblauen an den letzten Tagen der Transferperiode eine Menge: Neu dabei sind Kenan Karaman und Sepp van den Berg - nicht mehr dabei sind Malick Thiaw, Blendi Idrizi und Amine Harit. Wir diskutieren über jede Personalie: Ist Schalkes Kader nun bundesligareif?

Zum Abschluss der etwa 45 Minuten langen Sendung tippen wir die wichtigsten Spiele des Fußball-Wochenendes aus Revier-Sicht:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

VfL Bochum - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue (Freitag, 19 Uhr)

TSV 1860 München - MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr)

Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 II (Samstag, 14 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04