Gelsenkirchen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es um Schalke, BVB, Bochum und RWE.

Schalke-Podcast: Wagners verzögerte Nübel-Antwort - unnötig

Zwei Spieltage in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga sind um - und der dritte steht vor der Tür: In unserem Podcast "Fußball Inside", in dem wir über den Ruhrpott-Fußball diskutieren, sprechen wir ausführlich über den FC Schalke 04 und die Torwart-Entscheidung von Trainer David Wagner, ein bisschen über Borussia Dortmund und die letzten Tage der Transferperiode - auch den VfL Bochum und Rot-Weiss Essen erwähnen wir. Wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott."

Zu Beginn geht es um den FC Schalke 04, der am Freitagabend bei Hertha BSC (20.30 Uhr/DAZN) antritt. Trainer David Wagner hat die Torwart-Entscheidung verkündet: Alexander Nübel kehrt zurück, Markus Schubert spielt nicht. "Schubi" ist aber verletzt. Was bedeutet die Entscheidung? Warum hat Wagner Schuberts Verletzung so lange verschwiegen? Wie ist Hertha BSC einzuschätzen? Hat das Team die 0:5-Pleite vom Auswärtsspiel beim FC Bayern verdaut?

Zweites Thema ist Borussia Dortmund (ab Minute 17:00). Der BVB trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den Aufsteiger 1. FC Union Berlin. Und das möglicherweise mit Emre Can, der von Juventus Turin kommen soll. Paco Alcacér (FC Villarreal) ist seit Freitagmittag schon weg.

Es diskutieren (v. l.) Christian Hoch und Andreas Ernst.

Der VfL Bochum (ab Minute 21:00) hat in der 2. Bundesliga im Jahr 2020 einen Fehlstart hingelegt. Und noch schlimmer: Der VfL zeigte beim 0:2 in Bielefeld eine schwache Leistung. Torwart Manuel Riemann sah Gelb-Rot. Genug Themen für den Podcast: Hat Riemann bei der Regelkunde nicht aufgepasst? Warum brachte selbst eine neue Taktik nicht den gewünschten Erfolg?

In der Regionalliga West steht Rot-Weiss Essen (ab Minute 34:00) vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Rödinghausen (Samstag, 14 Uhr). Unser RWE-Reporter Krystian Wozniak schätzt dieses Duell ein.