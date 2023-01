Der BVB und Schalke starten in die Restrunde. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir über die Chancen der beiden Revierklubs.

Podcast: So sieht es vor dem Start beim BVB und Schalke aus

Podcast Fußball Inside Schalke-Podcast: Was S04 vor dem Start Hoffnung macht

Essen. Eine schwere Aufgabe wartet zum Auftakt der zweiten Jahreshälfte auf Schalke 04. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Der FC Schalke 04 startet mit großen Personalproblemen in die Mission Klassenverbleib. Im ersten Spiel nach der langen Winterpause am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt fehlen beim Bundesliga-Tabellenletzten Sebastian Polter, Leo Greiml, Thomas Ouwejan, Sepp van den Berg, Alex Kral, Niklas Tauer, Rodrigo Zalazar und Justin Heekeren. Zudem ist der Einsatz des an Corona erkrankten Dominick Drexler unwahrscheinlich.

Schalke startet in Frankfurt mit großen Problemen

Es war eine mehr als unglückliche Vorbereitung für die Königsblauen. Darüber reden wir in unserer neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit den Reportern Robin Haack und Marian Laske.

