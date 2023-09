Schalke-Reporter Robin Haack berichtet über die Neuigkeiten rund um den FC Schalke 04 mit Blick auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Magdeburg.

Schalke-News: So läuft es in der Länderspielpause

Schalke-News: So läuft es in der Länderspielpause

FC Schalke 04 Schalke: Polter-Kampfansage - "Will nicht der Ersatz sein"

Gelsenkirchen. Sebastian Polter könnte am Samstag in der Startelf des FC Schalke 04 stehen, wenn der 1. FC Magdeburg kommt. Er wirkt sehr selbstbewusst.

Zusammen standen Sebastian Polter und Simon Terodde, die Konkurrenten um den Platz im Sturmzentrum des Zweitligisten FC Schalke 04, am Dienstagvormittag nur in einem kurzen Moment auf dem Platz. Polter verließ den Trainingsrasen als letzter Profi, nachdem er in einer Medienrunde einige Fragen beantwortet hatte, der angeschlagene Terodde betrat den Rasen, um einige Laufrunden zu drehen.