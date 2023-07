Schalke: Problem Innenverteidigung - kann es Cissé lösen?

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill. Schalkes Trainer Thomas Reis hält ganz viel von Innenverteidiger Ibrahima Cissé. Doch könnte er wirklich das Abwehrproblem lösen?

Wenn da nicht immer diese Wackler wären... Ibrahima Cissé war nur an zweieinhalb von acht Tagen im Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersill anwesend - und doch ständiger Bestandteil vieler Diskussionen. Einen Abwehrchef suchen die Königsblauen noch, weshalb rund zwei Wochen vor dem Saisonstart eine Position in der Innenverteidigung vakant ist.