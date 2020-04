Schalke-Profi Oczipka dankt den Pflegekräften

Schalke-Profi Bastian Oczipka dankt während der Corona-Krise den Pflegekräften im Krankenhaus für ihren Einsatz. Der 31-Jährige besucht an diesem Donnerstag das Universitätsklinikum Essen. Am Haupteingang wird er zwei Pflegekräften ein signiertes Schalke Trikot schenken. Zudem erhalten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums hochwertige Sportschuhe, die der Fußballer spendet, um sie in der täglichen Arbeit zu unterstützen.

Oczipka ist schon wiederholt mit sozialem Engagement in Erscheinung getreten. So hatte er sich zuletzt auch mit Tennisprofi Andreas Mies im Dienste einer guten Sache getroffen. Oczipka ist für die Special Olympics NRW seit über einem Jahr als Fußball-Botschafter tätig. Er stellte sich an einem trainingsfreien Tag zur Verfügung und absolvierte unter anderem eine 90-minütige Trainingseinheit mit 45 Förderschülern aus Gelsenkirchen und Umgebung. Das Training wurde in Zusammenarbeit zwischen den Special Olympics NRW und der vereinseigenen Organisation „Schalke hilft!“ durchgeführt.