Schalke-Profi Rabbi Matondo trainiert im BVB-Trikot

Cardiff/Gelsenkirchen. Rabbi Matondo hat sich im Trikot von Borussia Dortmund fotografieren lassen. Ein Bild zeigt ihn im Jersey von BVB-Star Jadon Sancho.

Ein Foto von Schalke-Profi Rabbi Matondo im Trikot von Borussia Dortmund sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen. Ein Fitnessstudio in der walisischen Hauptstadt Cardiff hat bei Instagram ein Bild des trainierenden Matondo im Trikot von BVB-Flügelspieler Jadon Sancho gepostet.

Rabbi Matondo trainiert im Trikot von BVB-Profi Jadon Sancho. Ein Fitness-Trainer aus Cardiff lud das Foto bei Instagram hoch. Foto: Screenshot Instagram / @sosathleticexcellence

Screenshots des mittlerweile gelöschten Beitrages machen seitdem die Runde - speziell Fans von Schalke 04 reagieren gereizt auf die Bilder ihres Spielers im Trikot des Erzrivalen.

Die Freundschaft zwischen Matondo und Sancho ist jedoch bekannt und wurde von beiden Spielern in Interviews mehrfach bestätigt. Beide wurden in der Nachwuchsabteilung von Manchester City ausgebildet und wagten als Teenager den Schritt nach Deutschland. Der 19-jährige Matondo betonte schon mehrfach, dass er Dortmunds Sancho als Vorbild sieht und davon träumt, in der Bundesliga einen ähnlichen Weg zu gehen wie der 20-jährige englische Nationalspieler. (fs)