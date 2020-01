Schalke-Psychologe Sascha Lense arbeitet im Hintergrund

Die Arbeitswoche von Sascha Lense begann völlig normal. Nach Schalkes höchster Saison-Niederlage, dem 0:5 beim FC Bayern München, gab es keine lange Spielerschlange vor seinem Büro. Lense ist seit Juli 2019 Sportpsychologe bei den Königsblauen. Da sich Schalkes sportliche Situation allerdings ge­genüber dem Vorjahr deutlich gebessert hat und der Traditionsklub trotz des Rückschlags weiterhin reelle Chancen hat, den europäischen Wettbewerb zu erreichen, brauchen die Spieler kaum zusätzliche Unterstützung.

S04-Verteidiger Bastian Oczipka sagt gegenüber dieser Redaktion: „Wir hatten in der Sommervorbereitung ein Treffen mit der gesamten Mannschaft mit ihm, um uns einfach kennenzulernen und auszutauschen. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Einzelne zu ihm hingeht und quasi eine Stunde beim Sportpsychologen sitzt.“

Schalke-Profi McKennie: "0:5 in München war bitter"

Schalkes Profis sind nach der bisher erfolgreichen Saison und der Rückkehr ins obere Tabellendrittel stark genug, um ein Negativ-Erlebnis wie in München wegzustecken. Mittelfeldspieler Weston McKennie bilanziert: „Das 0:5 in München war für uns natürlich bitter. Man nimmt es so an und kann ohnehin nichts daran ändern. Aber nach ein, zwei Tagen muss das raus aus dem Kopf. Wir wissen, dass wir noch die ganze Restsaison vor uns haben. Die Mannschaft wird gut reagieren.“

Sascha Lense arbeitet beim Traditionsklub ohnehin mehr im Hintergrund. Der ehemalige Profi beobachtet, greift schon bei Kleinigkeiten ein und sorgt so dafür, dass negative Spannungsfelder schon früh bekämpft und entschärft werden.

Schalkes Mann im Hintergrund

„Er hält sich im Hintergrund, hat aber seinen Einfluss auf die Gesamtsteuerung. Sascha versucht, seine Ideen und Eindrücke allgemein auf die Mannschaft umzumünzen. Er schaut sich an, wie die Schwingungen im Team sind“, lässt Abwehrspieler Oczipka durchblicken.

Akteure, die nicht regelmäßig dabei sind oder sich mehr Einsatzzeiten erhofft haben, stehen bei Lense mehr im Fokus als zum Beispiel Dauerbrenner wie Oczipka. „Natürlich ist der eine Spieler, der nicht regelmäßig zum Einsatz kommt, vielleicht ein bisschen unzufriedener als der andere, der alle Spiele macht. Sascha versucht, das Gesamtheitliche zu sehen, dem Trainer unterstützend zur Seite zu stehen“, sagt der Verteidiger. Der letzte Schalker Neuzugang im „Team hinter dem Team“ ist Sportwissenschaftler Dr. Andreas Schlumberger.

Der 53-Jährige bekleidet seit Januar die Position als neuer Leiter Fitness und Prävention bei den Königsblauen. Trainer David Wagner bezeichnet Schlumberger als „Top-Fachmann“ und als „uneitlen, integren Arbeiter“.

Zwei Jahre in Mönchengladbach

Vor seinem Wechsel zu Schalke war Schlumberger zwei Jahre bei Borussia Mönchengladbach tätig. Auch Bayern München, Borussia Dortmund, der 1. FC Nürnberg und der Deutsche Fußball-Bund stehen in seiner Vita. Der amerikanische Nationalspieler Weston McKennie bewertet die ersten Tage der Zusammenarbeit positiv. „Andreas Schlumberger ist seit ein paar Wochen neu dabei, er wird uns helfen, uns unterstützen. Er ist mehr der Beobachter als ständig richtig aktiv im Training dabei. Dass er zu uns gekommen ist, wird vor allem für die Reha- und Athletikabteilung gut.“

Aus der Reha-Phase ist McKennie inzwischen heraus. Nach seiner Schulterverletzung nimmt der talentierte Schalker Allrounder mittlerweile wieder Fahrt auf. Noch keinen genauen Rückkehr-Zeitpunkt gibt es bei den langzeitverletzten Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzelknochens) und Salif Sané (Korbhenkelriss im linken Knie).

Schalke tritt am Freitag bei Hertha BSC an

Chefcoach David Wagner richtet seine Gedanken auf den Freitag, wenn Schalke um 20.30 Uhr bei Hertha BSC ranmuss. Dort wird es nicht nur auf die Aufstellung, sondern auch auf die Einstellung ankommen. „Das Trainerteam macht es sehr gut“, stellt Weston McKennie fest – und ist sicher, dass Schalke wieder sein anderes Gesicht zeigt.