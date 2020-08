Schalke: Ralf Fährmann rettet glücklichen Testspielsieg

Längenfeld. Nur dank einer sehr guten Leistung von Torwart Ralf Fährmann gewann Schalke das Testspiel im Trainingslager in Österreich gegen Aris Saloniki.

Positives Ende eines seltsamen Trainingslagers: Die Bundesliga-Profis des FC Schalke 04 besiegten den griechischen Erstligisten Aris Saloniki in Kematen mit 1:0 (0:0). Direkt danach flogen sie aus Österreich zurück nach Deutschland - einen Tag früher als geplant. Den Sieg hatten die Schalker Torwart Ralf Fährmann und Stürmer Ahmed Kutucu zu verdanken

Kutucu stand aber nicht in der Startelf. Schalke begann in der ersten Halbzeit mit einer namhaft besetzten Formation, die so auch beim Bundesliga-Start am Freitag, 18. September, beim FC Bayern erste Wahl sein könnte. Gleich fünf Leih-Rückkehrer spielten von Beginn an: Ralf Fährmann hütete das Tor, Sebastian Rudy verteidigte auf der rechten Seite, Nabil Bentaleb spielte im Mittelfeld-Zentrum, Mark Uth und Steven Skrzybski bildeten das Sturm-Duo. Im Fokus stand Bentalebs Comeback - der Schalke eigentlich verlassen soll.

Vor 700 Zuschauern begannen die Königsblauen ordentlich. Sie bestimmten das Spiel, ließen den Ball ordentlich laufen, kamen zu kleineren Chancen: Suat Serdar schoss aber auf Mann (12.), Skrzybski traf das Außennetz (14.). Die erste große Möglichkeit hatten aber die Gäste: In der 18. Minute lief Daniel Mancini im Anschluss an einen Fehlpass von Bentaleb allein aufs Tor zu, scheiterte aber am nervenstarken Torwart Ralf Fährmann.

Schalke fehlt vorne die Durchschlagskraft

Danach kam von den Schalkern aber nicht mehr viel - es wurde Grusel-Fußball. Nach vorn fehlte die Durchschlagskraft, die Stürmer Uth und Skrzybski bekamen nur selten den Ball. Im Mittelfeld-Zentrum wussten sich die Schalker oft nur durch kleine Fouls zu helfen. Sie selbst kamen nur noch zu einer weiteren Strafraumszene: Nach einer Ecke von Bastian Oczipka köpfte Bentaleb den Ball in die Arme von Torwart Julian Cuesta.

Die Griechen, trainiert von Michael Oenning, hielten das 0:0 nun problemlos - und hätten selbst eine Minute vor der Pause erneut in Führung gehen können. Nach einer Ecke von Ioannis Fetfatzidis kam Lindsay Rose freistehend zum Kopfball. Doch erneut bewahrte Fährmann sein Team vor einem Rückstand. Kurze Zeit später war Pause - Schalkes vermeintlich erste Elf hatte weitgehend enttäuscht. Bentalebs unauffälliges Comeback endete nach 45 Minuten.

Denn Wagner wechselte zur Pause dreimal aus - und ein Joker sorgte nach einer Minute für den ersten Treffer. Stürmer Ahmed Kutucu nahm einen weiten Befreiungskopfball von Bastian Oczipka toll an, umdribbelte drei Verteidiger und schoss den Ball flach ins rechte Ecke - ein sehenswertes Tor zum 1:0, das aber keiner Kombination entsprang, sondern einer Einzelaktion. Nun bekamen die Zuschauer zwar einige Chancen zu sehen, das Schalker Spiel wurde aber nicht besser.

Schalke: Ralf Fährmann vereitelt vier Saloniki-Chancen

Im Gegenteil: Die Abwehr gab Torwart Fährmann einige Gelegenheiten, im Duell um den Stammplatz Pluspunkte zu sammeln. Nach einem Missverständnis zwischen Rudy und Kutucu dribbelte sich Fetfatzidis in den Strafraum durch, doch er scheiterte an Schalkes Schlussmann (54.). In der 58. Minute bewahrte er mit einer Parade gegen Mancini (58.) vor einem Rückstand. Schalke kam nur nach einer Standardsituation zu einer Chance: Cuesta konnte den Kopfball von Matija Nastasic aber parieren (55.). Für Nastasic war kurz darauf Schluss, er humpelte und wurde vorsorglich ausgewechselt.

Schalke-Stürmer Ahmed Kutucu trifft in dieser Szene zum 1:0. Foto: firo

Wechsel bestimmt nun das Spiel - beide Teams gaben etlichen Reservisten noch ein paar Einsatzminuten. Das Spiel hatte nun keine Höhepunkte mehr. Fährmann hätte aber sowieso an diesem Tag wohl kein Tor kassiert. Nachdem Stambouli und Oczipka ausgewechselt waren, trug er sogar die Kapitänsbinde. All das ist für den zweiten Torwart Markus Schubert, der ebenso wie weitere vier Spieler der coronagefährdeten Kontaktgruppe 1 fehlte, keine gute Nachricht.

Schalke: Fährmann - Rudy (75. Becker), Kabak, Nastasic (66. Thiaw), Oczipka (75. Mendyl) - Bentaleb (46. Harit), Stambouli (61. Boujellab) - Serdar, Bozdogan (46. Matondo) - Skrzybski (46. Kutucu), Uth.

Schalke 04 gegen Aris Saloniki 1:0 - der Live-Ticker zum Nachlesen

14:49 Uhr: Abpfiff! Schalke 04 gewinnt das Spiel mit 1:0.

14:44 Uhr: Schalke muss um den Sieg zittern, Saloniki erhöht nochmal den Druck.

14:37 Uhr: Zehn Minuten noch zu spielen. Eine einzige starke Einzelaktion könnte S04 zu einem insgesamt glücklichen Sieg reichen. Trotz des Resultats kein überzeugender Auftritt des Bundesligisten.

14:27 Uhr: Verletzungsbedingter Wechsel: Nastasic muss raus, Thiaw kommt.

14:22 Uhr: Matija Nastasic sitzt angeschlagen auf dem Boden. Für den Verteidiger geht es wohl nicht mehr weiter.

14:16 Uhr: Fährmann sammelt viele Pluspunkte: Großtat Nummer vier, diesmal gegen Mancini. Weiter 1:0.

14:12 Uhr: Die Schalker wackeln gewaltig in der Defensive. Erneut verhindert Fährmann einen Treffer der Griechen. Bester Schalker heute!

14:03: 1:0 für Schalke! Starke Einzelaktion des eingewechselten Ahmed Kutucu. Das Schalker Eigengewächs lässt zwei Gegenspieler gekonnt stehen und trifft aus rund 18 Metern zur Führung.

14:00 Uhr: Wechsel: Matondo, Kutucu und Harit für Bentaleb, Bozdogan und Skrzybski.

13:58 Uhr: Ordentliche erste zehn Minuten, dann ein sehr müder Auftritt der vermeintlich ersten Elf. Offensiv null Durchschlagskraft. Die einzigen beiden Chancen hatte Aris. Gewinner bisher: Fährmann.

13:45 Uhr: Halbzeit in Österreich: Es geht mit dem 0:0 in die Pause. Schalke offensiv viel zu harmlos, die Griechen hatten die deutlich besseren Chancen.

13:44 Uhr: Zweite große Aris-Chance, wieder hält Fährmann super - diesmal einen Kopfball aus kurzer Distanz

13:43 Uhr: Freistoß Schalke: Die Hereingabe von Rudy ist so harmlos wie der Rest des Schalker Angriffsspiels.

13:40 Uhr: Jetzt findet Aris deutlich besser ins Spiel, die Schalker Offensivversuche sind nicht so doll.

13:30 Uhr: Es ist kein überzeugender Auftritt der Schalker. Nach vorne geht bisher so gut wie nichts.

13:20 Uhr: Die erste dicke Chance des Spiels hat Aris Saloniki! Ballverlust Bentaleb, mit einem einfachen Pass durch die Mitte ist die Schalker Abwehr ausgehebelt, Aris-Stürmer Mancini läuft alleine auf den S04-Kasten zu, scheitert aber mit einem schwachen Abschluss an Ralf Fährmann. Glück gehabt!

13:15 Uhr: Schalke hat zwar viel mehr Ballbesitz als die Griechen, kann aber noch keine Torgefahr entwickeln. Eben ließ sich Mark Uth in aussichtsreicher Position zu leicht abkochen.

13:05 Uhr: Schalke 04 ist zu Beginn spielbestimmend. Die erste Ecke bringt aber nichts ein.

13:00 Uhr: Anstoß!

12:55 Uhr: Mit dieser Mannschaft beginnt Schalke 04 gegen Saloniki:

Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli - Bentaleb, Bozdogan - Serdar - Uth, Skrzybski.

12:44 Uhr: Nabil Bentaleb steht in der Schalke-Startelf

12:07 Uhr: Unterdessen ist Weston McKennie bereits in Turin zum Medizincheck bei Juventus eingetroffen.

12:05 Uhr: Nicht zum Kader gehören die Reha-Patienten Salif Sané und Omar Mascarell. Auch die Spieler der Kontaktgruppe eins - das sind Markus Schubert, Michael Langer, Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller und Benito Raman - sind nicht dabei.

12:00 Uhr: Ursprünglich wollte Schalke drei Testspiele in Österreich absolvieren. Wegen des Corona-Falls im Mannschaftskreis wurde die Partie gegen die Würzburger Kickers am Montagabend kurzfristig abgesagt. Am Freitag sollte ursprünglich ein Doppel-Test stattfinden. Daraus ist nun einer geworden.