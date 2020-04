Schalke: Ralf Fährmann trainiert wieder in Gelsenkirchen

Oster-Überraschung beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Montag: Ralf Fährmann betrat den Trainingsrasen - dabei steht der Torwart und Ex-Kapitän erst ab 1. Juli wieder bei den Königsblauen unter Vertrag. Noch ist er an Brann Bergen ausgeliehen, aber der Saisonstart der norwegischen Liga wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Schalke-Trainer Wagner zögerte keine Sekunde

Deshalb war Fährmann mit Zustimmung von Brann Bergen an die Schalker herangetreten. Der 31-Jährige kann bei seinem alten, neuen Klub trainieren und ist zudem bei seiner Familie in seinem Wohnort Recklinghausen. In den vergangenen Wochen hatte Fährmann einige landschaftlich schöne, aber doch traurige Bilder vom Einzeltraining in der norwegischen Einsamkeit im Sozialen Netzwerk Instagram gepostet.

Schalke-Trainer David Wagner zögerte keine Sekunde, als er von Fährmanns Wunsch erfuhr. „Für uns war sofort völlig klar, dass wir dieses Vorhaben gern unterstützen“, sagte Wagner. „Zunächst einmal freue ich mich sehr, Ralle jetzt auch im tagtäglichen Miteinander kennenzulernen. Darüber hinaus ist Ralle ein Top-Charakter, der uns sportlich und menschlich in unserem Trainingsalltag guttun wird." Brann Bergen erteilte Fährmann offiziell eine Trainingserlaubnis. Sollte der Klub aber bis 30. Juni in den Spielbetrieb zurückkehren, fliegt der Torwart nach Norwegen zurück. "Wir wollen ihn in die bestmögliche physische Verfassung bringen", sagte Wagner.

Schalke trainiert mit vier Torhütern

Schalke trainiert nun mit vier Torhütern: Markus Schubert, Ralf Fährmann und Michael Langer bilden das Trio in der kommenden Saison - Fährmann hofft darauf, den Platz zwischen den Pfosten zurückerobern zu können.

Momentan ist als vierter Torwart noch Alexander Nübel dabei, der aber zum 1. Juli ablösefrei von Schalke zum FC Bayern München wechselt. Sollte die Saison wegen der Coronakrise verlänger werden müssen, könnte es aber sein, dass Nübel so lange bleibt, bis der letzte Spieltag gelaufen ist.