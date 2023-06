Schalke steigt ab: Vereinsgelände abgesperrt, Spieler treffen sich am Sonntag - Alle S04-News

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Gelsenkirchen. Schalke ist durch das 2:4 in zum fünften Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Am Sonntag gibt es einen Abschied. Alle News im Liveblog.

Es ist passiert: Schalke ist abgestiegen. Die Königsblauen holen in Leipzig zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand auf - und steht doch mit leeren Händen da. Als 17. geht es zurück in die 2. Bundesliga.

ist abgestiegen. Die Königsblauen holen in Leipzig zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand auf - und steht doch mit leeren Händen da. Als 17. geht es zurück in die 2. Bundesliga. Das 2:4 (1:2) am Samstag beim Pokalfinalisten RB Leipzig besiegelte den fünften Abstieg der Königsblauen aus der Fußball-Bundesliga.

besiegelte den fünften Abstieg der Königsblauen aus der Fußball-Bundesliga. Der Verein trifft nach dem Abstieg eine Vorsichtsmaßnahme. Das Vereinsgelände wird nach dem Abstieg großräumig abgesperrt.

wird nach dem Abstieg großräumig abgesperrt. Am Sonntag treffen sich die Schalke-Profis zum Brunch. Anschließend geht es für alle Spieler in den Urlaub.

Die Spieler es FC Schalke 04 haben Gewissheit über den Abstieg in die 2. Bundesliga. Foto: AFP

Der FC Schalke 04 ist zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Auch ein mutiger und beherzter Auftritt beim deutschen Pokalsieger RB Leipzig konnte am letzten Spieltag den direkten Wiederabstieg der Königsblauen nicht verhindern. Die Schalker verloren am Samstag bei RB Leipzig mit 2:4 (1:2).

Schalke 04 steigt ab: Profis treffen sich am Sonntag

12:23 Uhr: Die Spieler des FC Schalke 04 haben sich nach dem Bundesliga-Abstieg am Pfingstsonntag zu einem gemeinsamen Brunch auf dem Vereinsgelände getroffen. Anschließend geht es für die Spieler in den Urlaub. Für viele war es ein Abschied von Schalke 04. Elf Profis werden den Verein nach dem Abstieg verlassen.

Schalke sperrt das Vereinsgelände ab

21.40 Uhr: Vor rund einer Stunde ist die Schalker Mannschaft am Flughafen Essen/Mülheim gelandet. Nun ist ein erster Teil der königsblauen Reisegruppe auf dem Vereinsgelände am Berger Feld angekommen - darunter auch Christina Rühl-Hamers (Vorständin für Finanzen). Von S04-Fans werden sie auf dem Gelände nicht empfangen. Nur einige Security-Mitarbeiter sind noch vor Ort.

20.01 Uhr: Vorsichtsmaßnahme beim FC Schalke 04: Das Vereinsgelände wird nach Sky-Informationen großräumig abgesperrt. Damit sollen mögliche Ausschreitungen verhindert werden. Dass es aber dazu kommen würde, erscheint unwahrscheinlich. Denn anders als vor zwei Jahren, als Schalke-Spieler rund um die Arena angegriffen wurden, wurden die S04-Profis nach dem Abstieg in Leipzig von ihren Fans gefeiert.

20:00 Uhr: Abflug in Leipzig: Die Schalke-Mannschaft ist per Flieger auf dem Rückweg nach Gelsenkirchen.

18.15 Uhr: Teammanager Gerald Asamoah beschreibt das Gefühl des Abstiegs als "komisch" - man hat die Gewissheit, in die 2. Liga abzusteigen, wird aber von Fans im Stadion gefeiert.

Schalke 04 ist abgestiegen. Von den Fans gab es dennoch Applaus. Foto: dpa

17.30 Uhr: Torhüter Ralf Fährmann ging vor seinem Kasten langsam in die Hocke, er hielt sich die Hand vors Gesicht, um seine Tränen zu verbergen. Teammanager Gerald Asamoah lief über den Platz und versuchte, seine untröstlichen Spieler doch irgendwie aufzubauen. Reis ging in die Kurve und applaudiert den mitgereisten Fans.

Entsetzen bei Schalke-Fans wegen Abstieg - aber Zuspruch für Mannschaft

17.34 Uhr: So gnadenlos die Leipziger schließlich den FC Schalke 04 ausgekontert hatten: Die Stadionregie in der Red Bull Arena packte noch einen drauf nach der 2:4-Niederlage der Königsblauen. "You got a fight for your right to party", bellen die Beastie Boys aus den Lautsprechern, während die Spieler des FC Schalke 04 auf den Rasen sinken. Sie haben vergeblich gekämpft, sind aus der Bundesliga abgestiegen.

17.25 Uhr: Königsblau ist: erst einmal still. Der fünfte Abstieg ist besiegelt. Eine einsame Fahne weht aus dem Fanblock, der Rest ist Regungslosigkeit in Königsblau. Alles getan, alles gegeben. Wie die Mannschaft auf dem Platz, so auch auf den Rängen. Kurz wird es lauter in der Gästekurve, als sich S04-Trainer Thomas Reis mit Applaus bei den eigenen Anhängern bedankt. Und als die Schalker Spieler noch mal Richtung Fans gehen, zeigen sie auf den Rängen Schals und Banner, singen "Schalke - null-vier". Noch länger stehen sich Mannschaft und Fans gegenüber, applaudieren sich gegenseitig, die Fans feiern ihr Team trotz des Abstiegs. Die Leipziger Stadionregie hat zwischendurch wieder auf Party umgeschaltet. Aber auch danach singen Schalkes Fans noch weiter.

Leipzigs Stadionregie spielt sogar Schalke-Hymne

15.02 Uhr: ... aber nur die erste Strophe.

15.01 Uhr: Die RB-Stadionregie spielt "Blau und Weiß wie lieb ich Dich."

14.57 Uhr: Schalkes Mannschaft kommt zum Aufwärmen. Die Fans singen "Auf geht's Schalke kämpfen und siegen." In Block 117 applaudieren auch die Teamkollegen, die nicht im Kader stehen. Alle sind mitgefahren.

Schalke 04 auch ohne Krauß in Leipzig

14.20 Uhr: Strahlender Sonnenschein rund ums Stadion: Die Arena füllt sich langsam. Etwa 10.000 Schalker werden hier heute auf der Tribüne erwartet - darunter auch einige verletze und gesperrte Spieler. Schon jetzt stehen etwa Tom Krauß, Moritz Jenz und Justin Heekeren vor der Pressetribüne und unterhalten sich. Klar ist damit: Der zuletzt angeschlagene Krauß fehlt Schalke im wichtigen letzten Saisonspiel.

Schalker Fans stecken in Verkehrschaos am Leipziger Stadion

14 Uhr: Nur noch anderthalb Stunden bis zum Anpfiff. Rund um das Stadion von RB Leipzig ist ein Verkehrschaos entstanden, das betrifft natürlich auch die Fans des FC Schalke 04. In der Stadt es ohnehin schon voll an diesem Wochenende: Am Freitag waren Depeche Mode zu einem Konzert in der Messestadt vorstellig, am heutigen Samstag spielt auch noch Andreas Gabalier. Dazu gibt es Wave-Gothic-Treffen in der Stadt.

Schalke als Gefahr: Leipzig-Trainer Rode warnt vor "grundaggressivem Gegner"

12.10 Uhr: Ohne Leipziger Gegenwehr zum dringend benötigten Punkt in Leipzig? Das kann sich Schalke abschminken. Marco Rose fordert zum Saisonfinale heute (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 einen Sieg. Zugleich warnte der Cheftrainer von RB Leipzig vor den abstiegsbedrohten Gästen. „Sie spielen grundaggressiv, sind sehr wuchtig nach vorn, mit einer Menge Tempo. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn es richtig zur Sache geht“, sagte der 46-Jährige.

Alle Schalke-News bis zum Spiel heute bei RB Leipzig gibt es hier im Liveblog

11.30 Uhr: Die Schalker Fans, die mit dem Zug nach Leipzig gereist sind, sammeln sich bei bestem Wetter auf dem Augustiner Markt und singen sich warm. Die eine oder andere Spitze gegen den Red-Bull-Klub können sie sich dabei nicht verkneifen.

Die Schalke-Fans versammeln sich in Leipzig am Augustiner Markt. Foto: Falk/FFS

Früh aufstehen - und für Schalke mit dem Zug nach Leipzig

Ein Spieltag, der wohl nichts für schwache Nerven sein wird. Zur Beruhigung gibt es unterschiedliche Strategien. Hier beispielhaft ein Weizenbier-Frühstück ab kurz nach 8 Uhr morgens.

Schalke-Fans gönnen sich im Zug nach Leipzig schon gegen 8 Uhr morgens das erste Bier: Prosten für den Klassenerhalt! Foto: Falk/FFS

Während ab 5.30 Uhr zwischen Haltern am See und Essen Hauptbahnhof noch nicht so viele Schalker gesichtet wurden, sammeln sie sich gegen 9.30 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof - und müssen gemeinsam spurten, um den Anschlusszug Richtung Leipzig zu kriegen. In der Farbe ohnehin vereint - und: Sport verbindet. Die restliche Fahrt gen Leipzig zieht sich.

RB Leipzig gegen Schalke heute live: So planen die S04-Fans

Während die Fans von RB sich bereits um 10.30 Uhr auf dem Markt in der Leipziger Innenstadt versammeln und sich wie gewohnt am letzten Heimspieltag einer Saison gegen 11.30 Uhr per Fanmarsch zum Stadion aufmachen, wird es auf Schalker Seite etwas Vergleichbares nicht geben. Denn die organisierte Schalker Fanszene wird erst gegen 12.45 Uhr in Leipzig erwartet. Sie wird mit dem Sonderzug aus Gelsenkirchen anreisen und von dort aus wohl mit Shuttlebussen direkt zum Stadion eskortiert.

Daher wird es am Samstag auch keinen offiziellen Treffpunkt für Schalke-Fans in Leipzig geben. Allerdings dürfte der Marktplatz dann nach dem Abmarsch der RB-Fans ab 12.00 Uhr sukzessive den S04-Fans gehören. So wollen sich einige Schalke-Fans aus Sachsen vor dem Spiel in einem Gasthaus am Marktplatz treffen. Ihr Ziel ist das Augustiner Am Markt.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und RB Leipzig: Das Bundesligaspiel wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist heute um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon. An diesem Samstag werden alle Spiele übrigens zeitgleich angepfiffen.

Schalke bei RB Leipzig: Kein Zweitmarkt für Tickets

Auch in Leipzig hätte gerne eine Vielzahl an Schalke-Anhängern ihre Mannschaft zum Spiel bei RB begleitet. Allerdings gab es keinen weiteren Verkauf, laut Leipzig sind alle Tickets vergeben. Schalke muss sich mit 4735 Gästekarten begnügen - den Bedarf deckt das nicht. RB Leipzig hat nun noch einmal mit Konsequenzen gedroht, sofern S04-Anhänger sich auf dem Schwarzmarkt unerlaubt bedienen würden. Zu erwarten ist jedoch, dass rund 10.000 Schalke-Fans im Stadion sein werden.

Man gehe aktiv gegen den illegalen Weiterverkauf vor, betonte der Klub in einer Mitteilung auf seiner Homepage. Aktuell würden Tickets zu überhöhten Preisen auf nicht autorisierten Plattformen angeboten. Gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei beobachte man derzeit den inoffiziellen Zweitmarkt und werde eine dreistellige Anzahl an Tickets sperren und stornieren.

Schalke bei RB Leipzig: Hinweise zur Anreise für S04-Fans

PKW und Neunsitzer: Es wird empfohlen, über die A9 bis zur Abfahrt Leipzig-West zu fahren und dann Richtung B181 über die Merseburger Straße, Rückmarsdorfer Straße und Hans-Driesch-Straße zur Arena.

Es steht leider kein ausgewiesener Gäste-Parkplatz zur Verfügung, zudem sind die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Stadions stark begrenzt.

Anreise per Bahn: Per Bahn anreisende S04-Anhänger können vom Leipziger Hauptbahnhof einen Bus-Shuttle für Gästefans nutzen. Die Abfahrt erfolgt ab 12.30 Uhr jeweils an den Bussteigen „O“ und „P“ auf der Ostseite des HBF und der Bus verkehrt nach dem Spiel auch wieder zum Hauptbahnhof zurück.

Die Eintrittskarten enthalten zudem eine Fahrtberechtigung in den öffentlichen Verkehrsmitteln des MDV u.a. im gesamten Stadtgebiet (Zone 110). Zur Arena fahren aus dem Zentrum unter anderem die Straßenbahnlinien 3, 7, 8, 15 und 56 (Haltestelle „Sportforum/Jahnallee“).

RB-Trainer Rose will mit Leipzig gegen Schalke "im Rhythmus bleiben"

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will trotz des drohenden Abstiegs von Gegner Schalke 04 nichts herschenken. „Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, wir wollen im Rhythmus bleiben“, sagte der Coach am Freitag. Mit dem Finale im DFB-Pokal habe die Mannschaft am 3. Juni noch „ein Highlight, dementsprechend gibt es für uns nichts runterzufahren, abzuschalten, durchzuschnaufen. Wir wollen im Flow bleiben.“

Marco Rose, Trainer von RB Leipzi, will auf die Schalker Abstiegssorgen im Bundesliga-Finale keine Rücksicht nehmen. Foto: dpa

Leipzig ist vor dem letzten Spieltag am Samstag gegen Schalke bereits sicher Tabellendritter und hat auch die Qualifikation für die Chmpions League perfekt gemacht. Die Königsblauen kämpfen hingegen als Vorletzter um den Klassenerhalt. „Wir dürfen uns nicht wundern, wenn es richtig zur Sache geht“, betonte Rose.

Marco #Rose: "Wir werden morgen eine Top-Elf auf den Platz schicken.

Außer Pete #Gulacsi sind alle fit.

Wir versuchen die Jungs für das Pokalfinale im Rhythmus zu halten und wollen das Spiel gewinnen."#RBLS04 #Bundesliga pic.twitter.com/6oxzuPlcxA — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 26, 2023

Mit Blick auf das Pokalfinale schloss der Trainer eine Rotation jedoch nicht aus. „Natürlich gibt es Überlegungen“, erklärte Rose. Dennoch werde er „eine Top-Elf auf das Feld schicken, aber die könnte bei uns auch heißen Nummer 11 bis 16, von den Spielern, die auf der Bank in München saßen, weil wir viele gesunde Spieler haben“. So wolle Rose beispielsweise Mittelfeldspieler Xaver Schlager nach überstandener Syndesmose-Verletzung „möglicherweise etwas länger sehen“.

Schalke mit schlechter Bilanz gegen RB Leipzig

Die Schalker können in Leipzig gewinnen - 2019 gelang ein 3:1-Erfolg gegen das Team von Julian Nagelsmann. Danach waren die Königsblauen allerdings chancenlos, kassierten vier deftige Niederlagen hintereinander. Nach dem 0:5 daheim im Rückspiel hieß es in der folgenden Saison 0:4 und daheim 0:3, ehe RB in dieser Saison 6:1 auf Schalke gewann. Sprich: die Schalker kassierten in den vergangenen vier Spielen 18 Gegentore bei nur einem selbst erzielten Tor.

Schalke-Fans beten in der St-Joseph Kirche für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Foto: Fabian Strauch / ffs

Sam: „Bundesliga wäre ohne Schalke und Bochum unattraktiver“

Ex-Profi Sidney Sam hofft vor dem Saisonfinale auf den Klassenerhalt seiner ehemaligen Klubs VfL Bochum und Schalke 04. „Es wäre traurig, wenn Schalke und Bochum absteigen müssten. Das wäre bitter für den Pott. Die Bundesliga wäre auch ohne Schalke und Bochum unattraktiver“, sagte der 35-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Schalke-Idol Fischer: „Die müssen laufen, bis sie kotzen“

Eine Niederlage in Leipzig wäre für Schalke der Todesstoß. Dann würden die Königsblauen nach nur einem Bundesligajahr wieder in die Zweitklassigkeit zurück zurückkehren. Um das zu verhindern, fordert Schalkes Rekordtorschütze Klaus Fischer von seinen Nachfolgern absoluten Einsatz: „Die müssen laufen, bis sie kotzen“, sagt der 73-Jährige.

Rekordtorschütze des FC Schalke 04: Klaus Fischer. Foto: dpa

Schalke kann wohl wieder mit Ralf Fährmann planen

Zum letzten regulären Saisonspiel könnte Ralf Fährmann wohl wieder zwischen den Pfosten bei Schalke 04 stehen. Der Torhüter trainierte zuletzt voll mitThomas Reis wollte sich zwar noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen auf der Pressekonferenz, er sieht Fährmann aber als "stabil". Alexander Schwolow hatte in der Vorwoche gegen Eintracht Frankfurt folgenschwer gepatzt.

Schalke-Legende Olaf Thon glaubt an Klassenerhalt

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Olaf Thon glaubt vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch an die Rettung seines früheren Clubs FC Schalke 04. Im Interview der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag) sagte der Weltmeister von 1990, die Schalker seien im Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwar krasser Außenseiter, aber das seien sie in anderen Spielen auch gewesen. „Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nicht gerade riesig, Simon Terodde und Moritz Jenz fehlen gelbgesperrt. Aber wir glauben an unsere Chance. Ich tippe auf ein 2:2. Und dann wird man sehen, was wir dafür bekommen“, sagte Thon.

Der Ex-Schalker Olaf Thon glaubt, dass der BVB den Titel holt. Foto: Ina Fassbender/dpa

Schalke: Brisantes Wiedersehen mit Rouven Schröder?

Es ist ein brisantes Wiedersehen: Ex-Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder arbeitet für RB Leipzig - den S04-Gegner am letzten Spieltag. Nach zahlreichen personellen Fehlentscheidungen kehrte er Schalke im Oktober den Rücken zu, im Winter heuerte er dann in Leipzig an. Schröder könnte den Schalker Abstieg, den er mit verursacht hat, von der Tribüne aus miterleben. „Das ist eine spezielle Situation vor allem für Rouven“, sagte Knäbel auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wie die "Bild" aus "Leipziger Kreisen" erfahren haben will, wird Schröder das brisante Spiel gegen seinen Ex-Klub Schalke aber nicht im Stadion verfolgen wollen.

Schalke bei RB Leipzig: Gibt es noch Tickets?

Schalkes Tim Skarke. Foto: Firo

Nein, das Spiel ist schon seit Wochen ausverkauft. Ohnehin war es für Schalke-Fans schwer, einen Platz in der Red-Bull-Arena zu ergattern. Es gab nämlich keinen freien Vorverkauf. Diese Redaktion hatte schon vor zwei Wochen bei RB Leipzig nachgefragt, warum. PR-Manager Christoph Wulf antwortete damals: "Wie bei jedem unserer Heimspiele vergeben wir die Tageskarten für unsere Heimspiele phasenweise an bestimmte Gruppen. Zunächst haben Vielfahrer ein Kaufrecht, anschließend Dauerkartenkunden, die Begleitpersonen mitbringen möchten, dann unsere Offiziellen Fanklub-Mitglieder. Sind im Anschluss an diesen phasenweisen Vorverkauf noch Karten verfügbar, gehen diese in den freien Vorverkauf." Schon danach waren alle 47.069 Tickets für diese Partie abgesetzt.

Schalke vor Saisonfinale: So ist die sportliche Ausgangslage

Pech für Schalke: Der VfB Stuttgart hatte am Sonntag einen 0:1-Rückstand in Mainz in einen 4:1-Sieg verwandelt und Schalke damit auf den 17. Platz gestoßen. Einen direkten Abstiegsplatz, am vorletzten Spieltag. Da der VfL Bochum bei Hertha BSC (1:1) einen Punkt holte und Stuttgart gewann, muss S04 am letzten Spieltag bei RB Leipzig mindestens einen Punkt holen und sind zusätzlich auf Hilfe von Leverkusen (spielt in Bochum) oder Hoffenheim (in Stuttgart) angewiesen.

Die Schalke-Profis halten die Laune im Training hoch. Foto: firo

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen RB Leipzig im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Eintracht Frankfurt gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04