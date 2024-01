Schalke: Reist Polter nach? Asamoah: Sieht nicht gut aus

Albufeira. Kommt Stürmer Sebastian Polter noch ins Trainingslager des FC Schalke 04 nach Portugal? Darüber sprach Lizenzleiter Gerald Asamoah.

Ein Abgang ist bereits perfekt - Niklas Tauer verlässt Schalke 04 wie erwartet, die ursprünglich bis Juni 2024 gültige Leihe mit Bundesligist Mainz 05 wird vorzeitig beendet. Noch am Mittwoch wurde der Mittelfeldspieler bei Schalkes Zweitliga-Rivale Eintracht Braunschweig als Zugang vorgestellt. Doch wer verlässt Schalke noch? Ein Kandidat ist Sebastian Polter - doch zeigen kann sich der 31-Jährige interessierten Vereinen aktuell nicht.

Vor Weihnachten wurde Polter an der Leiste operiert - eine Verletzung, die ihm immer noch Schwierigkeiten bereitet. „Es sieht nicht so gut aus, dass er noch nach Albufeira kommt“, sagte Gerald Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, gestern am Rande des ersten Trainings. Polter wird am Donnerstag noch einmal in Deutschland untersucht. „Dann schauen wir weiter. Ich will ihn nicht abschreiben“, sagte Asamoah. Polter ist aktuell hinter Simon Terodde, Kenan Karaman, Keke Topp und Bryan Lasme nur noch Stürmer Nummer fünf bei den Königsblauen.

Schalke: Drexler und Schallenberg sind wieder einsatzbereit

Von den 31 Spielern, die Trainer Karel Geraerts mit nach Albufeira genommen hat, stehen aktuell nicht alle auf dem Platz. In den letzten Spielen vor Weihnachten hatten Yusuf Kabadayi, Bryan Lasme, Danny Latza, Assan Ouédraogo und Leo Greiml wegen diverser Verletzungen gefehlt. Alle sind zwar mit nach Portugal geflogen, bleiben aber meist im Fitnessraum direkt neben dem Fußballplatz - und können ihren Kollegen beim Training zusehen. Lasme und möglicherweise Kabadayi können vielleicht mit dem Ball arbeiten, oder wie Asamoah das ausdrückte: „Da sieht es sehr, sehr gut aus.“

Lino Tempelmann drehte wegen einer Reizung im Knie im ersten Training am Mittwochvormittag nur Laufrunden. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Dominick Drexler und Ron Schallenberg, die vor Weihnachten ebenfalls gefehlt hatten, sind wieder einsatzbereit.

