Schalke: Rudy, da Costa - der Faktencheck am Deadline Day

Die Bilanz des FC Schalke 04 nach drei Spieltagen der aktuellen Bundesliga-Saison ist ein Desaster. Die Königsblauen sind Tabellenletzter, ihre Bilanz - drei Niederlagen, 1:15 Tore - bedeutet einen Liga-Negativrekord. Der Kader ist nicht ausbalanciert, der gerade freigestellte Trainer David Wagner hatte das immer bemängelt. Am Deadline Day soll es noch Zu- und Abgänge geben. Bis 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet. Hier ist unser Faktencheck.

Sebastian Rudy - Wechsel zur TSG Hoffenheim?

Seit Tagen ist auch dieser Redaktion bekannt, dass Bundesligist TSG Hoffenheim seinen Rekordspieler zurückholen will - es ist Sebastian Rudy. Der ist auf Schalke sehr unglücklich, auch das ist kein Geheimnis. Rudy musste zweimal auf der von ihm ungeliebten Position auf der rechten Abwehrseite aushelfen, bei der 0:4-Niederlage in Leipzig saß er nur auf der Bank. Auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld ist Schalke gut besetzt.

Am Deadline Day steht nun der Wechsel kurz bevor - Sport1 hatte zuerst berichtet. Rudy, auf Schalke noch bis 2022 unter Vertrag, soll wie in der vergangenen Saison für ein Jahr ausgeliehen werden. Schalke zahlt einen Teil des üppigen Gehalts weiter, spart aber mehrere Millionen Euro.

Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent

Danny da Costa - Verpflichtung von Eintracht Frankfurt?

Schalke sucht einen Rechtsverteidiger - das ist bekannt. Auf der Liste steht Danny da Costa vom Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Doch nach Informationen dieser Redaktion priorisiert Sportvorstand Jochen Schneider zwei andere Kandidaten. Was aber nicht heißt, dass Schalke letztlich doch da Costa holt - wenn die Einnahmen stimmen und die beiden Top-Kandidaten absagen.

Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent.

Omar Mascarell - Wechsel zu Hertha BSC?

Laut "Kicker" zeigt der kaufkräftige Liga-Rivale Hertha BSC Interesse an Omar Mascarell. Dass die Schalker ihren Kapitän, der in der Kabine und im defensiven Mittelfeld eine überaus wichtige Rolle spielt, noch abgeben, ist so gut wie ausgeschlossen. Da müsste Hertha schon ganz, ganz tief in die Tasche greifen.

Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Für 45 Millionen Euro fixe Ablöse kann der türkische Nationalspieler Schalke im Sommer 2021 verlassen. Eine solche Summe wollen die Königsblauen auch in diesem Sommer kassieren - erst dann würden sie über einen Verkauf des Innenverteidigers nachdenken. Dass sie mit 20 Millionen Euro zufrieden wären, wie italienische Medien berichten, scheint ausgeschlossen.

Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Jonjoe Kenny - Rückkehr vom FC Everton?

Er war immer erste Wahl der Königsblauen für die vakante Position auf der rechten Seite. Der FC Everton würde Kenny am liebsten verkaufen, bisher fand sich aber kein Kandidat. Jochen Schneider greift am Deadline Day deshalb noch einmal zum Telefonhörer.

Wahrscheinlichkeit: 25 Prozent

Rabbi Matondo - Leihe in die Bundesliga?

Für zehn Millionen Euro holte Schalke den Flügelflitzer von Manchester City im Januar 2019. Durchsetzen konnte er sich aber nie. Auch unter dem neuen Trainer Manuel Baum hat er keine Einsatzgarantie. Eine Leihe ist nach unseren Informationen wahrscheinlich - möglicherweise sogar innerhalb der Bundesliga.

Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent

Nabil Bentaleb - Wechsel zu Werder Bremen?

Werder-Trainer Florian Kohfeldt ist ein großer Fan des Mittelfeldspielers. Da Bentalebs Vertrag allerdings am Saisonende ausläuft, wäre keine Ausleihe möglich - und Werder könnte Bentalebs Gehaltswünsche kaum stemmen.

Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Zu- und Abgänge des FC Schalke 04 zur Saison 2020/21

Zugänge: Vedad Ibisevic (Hertha BSC), Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen), Goncalo Paciencia (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen)

Zurückgekehrte Leihspieler: Ralf Fährmann (Brann Bergen), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Nabil Bentaleb (Newcastle United), Mark Uth (1. FC Köln), Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf).

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin), Guido Burgstaller (FC St. Pauli), Alexander Nübel (Bayern München), Daniel Caligiuri (FC Augsburg). Markus Schubert (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen)

Leihspieler, die Schalke verließen: Michael Gregoritsch (war vom FC Augsburg ausgeliehen), Jean-Clair Todibo (war vom FC Barcelona ausgeliehen), Juan Miranda (war vom FC Barcelona ausgeliehen)