S04-Trainer: Kuranyi fordert Malocher-Mentalität bei Schalke

Gelsenkirchen. Ex- Stürmer Kevin Kuranyi hat sich zur Trainersuche bei Schalke geäußert. Er hat ein genaues Anforderungsprofil vom neuen S04-Coach vor Augen.

Nach der Entlassung von David Wagner am Sonntagmorgen ist Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Trainer. Einige Kandidaten werden gehandelt. Darunter ist nach Informationen dieser Redaktion definitiv auch Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel. Kevin Kuranyi, ehemaliger Torjäger bei den Königsblauen, glaubt, dass der neue S04-Trainer ein besonderes Anforderungsprofil haben muss.

Der 38 Jahre alte Kuranyi, von 2005 bis 2010 Angreifer bei Schalke, sagte in einem Interview mit dem "Sportbuzzer": "Ich will mich da gar nicht an Namensspekulationen beteiligen. Aber es sollte ein Trainer sein, der zur Schalker Malocher-Mentalität passt, der hart genug ist, um eine Kabine in den Griff zu bekommen – und eine Nähe zu den Menschen hat." Auf Schalke gehöre "mehr als irgendwo sonst dazu, dass man die Fans, das Umfeld, den ganzen Verein mitnimmt. Und natürlich sollte er schon einmal gezeigt haben, dass er ein Team formen und mit ihm Erfolg haben kann", so der ehemalige Stürmer weiter.

Schalke: Kuranyi über den "Horror-Saisonstart"

Über die Gründe des Schalker Tiefs kann sich Kuranyi nicht äußern. Das sei "von außen schwierig zu beurteilen und auch etwas anmaßend". Es gebe meistens viele Faktoren. Wichtig sei, dass man das "alles genau analysiert, gegensteuert und dann mit Demut realistische Ziele formuliert", meint Kuranyi.

Die Entlassung Wagners nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen hält er dennoch für die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich habe es keinen anderen Weg mehr gegeben, so der 52-malige Nationalspieler: "Nach so vielen Spielen ohne Sieg, nach diesem Saisonstart, musste gehandelt werden."

Für Kuranyi bleibt allerdings offen, "ob man das nicht hätte kommen sehen können – um dann mit einem neuen Trainer in die Saison zu gehen. Der Neue hätte eine komplette Vorbereitung gehabt – und nicht die Hypothek dieses Horror-Saisonstarts". (fs)

Schalke: Weitere News zur Trainersuche bei S04