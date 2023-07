Schalke - Schallenberg: "Ich mache gern die Drecksarbeit"

Mittersill. Schalke-Zugang Ron Schallenberg ist erst 24 Jahre alt - und soll doch im Aufstiegskampf eine zentrale Rolle übernehmen. Ein Interview.

Als Kind trug er Trikots des FC Schalke 04, ließ sich mit Olaf Thon fotografieren, schaute sich schon als Sechsjähriger Spiele in der Arena an. Nun ist Ron Schallenberg 24 Jahre alt, vom SC Paderborn zu S04 gekommen, und soll beim Zweitligisten eine tragende Rolle im Aufstiegskampf übernehmen. Schon in Mittersill bemüht sich der Zugang darum, voranzugehen.

Herr Schallenberg, vor dem Wechsel hat die Vereinsführung Ihnen die Arena gezeigt. War das noch nötig?