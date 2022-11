Schalke scheitert wie erwartet: Diese Bayern hält keiner auf

Gelsenkirchen. Die Bayern gewinnen recht locker mit 2:0 (1:0) auf Schalke. Die Enttäuschung des Wochenendes in der Bundesliga heißt BVB. Ein Kommentar.

An diesem Sonntag treffen der SC Freiburg und Union Berlin aufeinander, der Vierte und der Dritte der Tabelle. Gibt es in dieser Partie einen Gewinner, wird der wieder an RB Leipzig vorbeiziehen und direkt hinter den Bayern in die WM-Winterpause gehen.