Schalke: Schneider kritisiert VAR scharf - und schützt Baum

Gelsenkirchen. Schalke unterlag Bayer Leverkusen mit 0:3 - Sportvorstand Jochen Schneider musste wieder eine Niederlage erklären. Die Zahlen: immer schlimmer.

Interviews wie diese scheinen Jochen Schneider von Woche zu Woche schwerer zu fallen. Immer wieder eine neue Niederlage zu erklären, immer wieder auf die Horrorzahlen angesprochen zu werden - viel Neues fällt dem Sportvorstand des FC Schalke 04 nicht mehr ein, verständlich. Und so gleichen sich seine Worte. "Wir müssen wieder aufstehen, aufgeben ist nicht. Es bringt nichts, dass wir uns an den Horrorzahlen fest machen", sagte Schneider nach dem 0:3 (0:1) gegen Bayer Leverkusen, dem 26. Spiel in Folge ohne Sieg, zu Sky.