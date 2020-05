Schalke: Schneider verteidigt Trainer Wagner vehement

Die Ergebnisse in der Rückrunde sprechen nicht für Trainer David Wagner vom FC Schalke 04. In der Rückrunden-Tabelle der Fußball-Bundesliga sind die Königsblauen Viertletzter, in neun Spielen haben sie lediglich viermal getroffen, vier Spiele verloren sie hoch, zuletzt 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund - und kein Team erarbeitet sich weniger Torchancen. Schalkes Vorstand aber zweifelt nicht an der Arbeit des Trainers.

Schalke-Vorstand Schneider: "Das gehört zum Fußball dazu"

Sportvorstand Jochen Schneider hält die aktuellen Ergebnisse, wie von uns berichtet, nicht für einen andauernden Trend. Zu "Sport Bild" sagte er: "Vor drei Monaten wurde seine Arbeit von allen gelobt und zwar vollkommen zu Recht. Seitdem ist David kein anderer Trainer geworden. Die guten Klubs zeichnen sich aus, Ruhe zu bewahren, auch wenn es sportlich mal eine Delle gibt. Das gehört zum Fußball dazu."

Schalke: Wagners Bilanz in Dortmund und Huddersfield Saison 2011/12 - Borussia Dortmund II (Regionalliga West) - 1. Platz / Aufstieg - 77 Punkte, 84:39 Tore Saison 2012/13 - Borussia Dortmund II (3. Liga) - 16. Platz - 41 Punkte, 39:58 Tore Saison 2013/14 - Borussia Dortmund II (3. Liga) - 14. Platz - 46 Punkte, 47:55 Tore Saison 2014/15 - Borussia Dortmund II (3. Liga) - 18. Platz / Abstieg - 39 Punkte, 41:51 Tore Saison 2015/2016 (bis Oktober 2015) - Borussia Dortmund II (Regionalliga West) - Entlassung nach dem 14. Spieltag auf dem 15. Platz (15 Punkte, 13:17 Tore) Saison 2015/2016 (ab November 2015) - Huddersfield Town (2. Liga in England) - 19. Platz - 51 Punkte, 59:70 Tore (unter Wagners Regie: 36 Punkte, 43:47 Tore) Saison 2016/2017 - Huddersfield Town (2. Liga in England) - 5. Platz / Aufstieg über Relegation - 81 Punkte, 56:58 Tore Saison 2017/2018 - Huddersfield Town (Premier League) - 16. Platz - 37 Punkte, 28:58 Tore Saison 2018/2019 - Huddersfield Town (Premier League) - Entlassung im Januar 2019 nach dem 22. Spieltag auf dem 20. Platz (11 Punkte, 13:37 Tore), anschließend Trainer-Pause bis Juni 2019. seit der Saison 2019/2020 - FC Schalke 04 (Bundesliga)

Schneider hatte Wagner im Sommer 2019 zum FC Schalke 04 gelockt. Über Wagners Verpflichtung sagte er dieser Zeitung im Oktober: "Wir hatten uns vor seiner Verpflichtung intensiv mit David Wagner auseinandergesetzt. Es waren einige Gespräche mit David selbst, dazu gab es eine eingehende Analyse über seine Tätigkeit in England bei Huddersfield Town. Er arbeitet so, wie wir uns das erhofft haben. Der Mensch David Wagner ist ein Klasse-Typ. Es macht einfach Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus ist der Fußball-Lehrer David Wagner klasse. Er versteht es, Menschen mitzunehmen, zu begeistern, dazu Spieler zu entwickeln und besser zu machen. Er kommuniziert gut. Was unglaublich wohltuend ist: Er hat einen ganzheitlichen Blick für den gesamten Verein. David hat enorm viel Verständnis für die Sichtweise des Vereins, was nicht selbstverständlich für einen Trainer ist."

Schalke-Trainer Wagner: erfolgreich in Dortmund und Huddersfield

Ein schneller Einbruch ist in Wagners Trainer-Karriere nicht typisch. In seiner Zeit bei Borussia Dortmund II hatte er drei Jahre lang den maximalen Erfolg. In seinem ersten Jahr (2011/2012) gelang ihm souverän der Aufstieg in die 3. Liga, dort anschließend zweimal der Klassenerhalt. Erst ab dem vierten Jahr ging es bergab: Auf den Abstieg aus der 3. Liga folgten ein mieser Start in der Regionalliga und die Auflösung des Vertrags. Wagner wechselte zu Huddersfield - und hatte zweieinhalb Jahre großen Erfolg: Ihm gelang zunächst der Klassenerhalt in der zweiten englischen Liga (Championship), dann der überraschende Aufstieg in die Premier League und dort sensationell der Klassenerhalt. In Huddersfield folgte der Einbruch in seinem dritten Jahr und die Ablösung als Schlusslicht.

Was in Wagners Trainer-Biographie auffällt: Mit Ausnahme seiner ersten Saison in Dortmund hatte keins seiner Teams ein positives Torverhältnis. Huddersfield genügten 28 Tore in 38 Spielen zum Klassenerhalt. Auch Schalke hat gegenwärtig große Probleme, sich Torchancen zu erarbeiten. Nach Schalkes Derby-Pleite sagte Premier-League-Experte Tony Cascarino in einer Radiosendung: "Wagner hat aus Schalke Huddersfield gemacht. Fünf Tore in den vergangenen zehn Spielen - das ist ein Problem. Schalke hat nichts angeboten."

Schalke hat nun vier lösbare Aufgaben

Probleme, die Sportvorstand Jochen Schneider nur temporär sieht. Er sagte stets über Wagner, dieser sei ein Trainer, der seine Ideen mutig umsetzen und Herausforderungen entschlossen angehen würde. Das muss er auch, denn im Gegensatz zu Dortmund am Samstag gehören die kommenden vier Gegner für Schalke zur Kategorie "lösbar": FC Augsburg, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und Union Berlin.