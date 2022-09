Schalke: Schröder nimmt Derby-Druck von den S04-Profis

Gelsenkirchen. Auch nach fünf Spieltagen wartet Schalke 04 auf den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg. Der soll nun im Derby gegen den VfL Bochum folgen.

Es wirkte zwischenzeitlich so, als hätten die Profis des VfB Stuttgart am Samstag vor dem Bundesligaspiel ein großes Geschenk in die Kabine des FC Schalke 04 gelegt – und eine Karte mit der Aufschrift „Nehmt ruhig die drei Punkte mit“ dazu. Doch so einfach es die Stuttgarter den Königsblauen machten: Das Spiel endete 1:1 (1:1) – und das Derby gegen den VfL Bochum (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) wird zur Stunde der Wahrheit im Tabellenkeller. Genau wie die punktlosen Bochumer sind auch die Schalker noch sieglos.