Gelsenkirchen. Wer wird Schalkes neue Nummer eins nach der Verletzung von Marius Müller? Trainer Thomas Reis beantwortete diese Frage Donnerstag nicht.

So genau beantwortete Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 die Torhüterfrage am Donnerstag gar nicht. Klar ist: Nach Marius Müller (Sehnenabriss an den Adduktoren) steht auch Ralf Fährmann (Achillessehnen-Beschwerden) nicht zur Verfügung. Doch wer rückt zwischen die Pfosten - Michael Langer (38) oder Justin Heekeren (22)? Das hielt sich Reis offen.