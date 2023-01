Schalke: Semin Kojic macht’s beim 3:1 über Viktoria zweimal

Kelsey Meisel brachte die A-Junioren des FC Schalke 04 gegen Pablo Zahnen Martínez (links) und den FC Viktoria Köln mit 1:0 in Führung.

Gelsenkirchen. Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 setzen sich in ihrem Testspiel gegen ihren Bundesliga-West-Rivalen FC Viktoria Köln mit 3:1 durch.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben ihr Testspiel gegen ihren Bundesliga-Rivalen FC Viktoria Köln gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert setzte sich auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion mit 3:1 (1:0) durch. Dabei kamen für den Tabellendritten der Staffel West drei Torhüter und 21 Feldspieler zum Einsatz.

Zwar gingen die Schalker A-Junioren gegen den Tabellenzehnten der Bundesliga-West-Staffel mit einer 1:0-Führung in die Pause, überzeugt hatten sie in den ersten 45 Minuten aber nicht. Nicht nur einmal tauchte der Viktoria-Nachwuchs gefährlich vor Faaris Yusufu beziehungsweise Luis Rödel auf. Für den einzigen Treffer des ersten Abschnitts hatte Kelsey Meisel gesorgt, und zwar in der 19. Minute mit einem 19-Meter-Schuss nach Vorarbeit von Keke Topp und seines Kapitäns Mattes Hansen.

Schalke-Torwart Luca Podlech ist beim Viktoria-Treffer chancenlos

Die zehn Feldspieler, die zur zweiten Halbzeit kamen, machten es besser als ihre Vorgänger um die Nationalspieler Keke Topp (U 19) sowie Assan Ouédraogo und Taylan Bulut (beide U 17). Schnell setzten die Schalker Akzente und kamen nach 54 Minuten zum 2:0. Eine Hereingabe von Vitalie Becker bugsierte Semin Kojic über die Linie.

Als dann alle auf den dritten Treffer des Elgert-Teams warteten, fiel der erste für den FC Viktoria. Romeo Aigbekaen, der ein ständiger Kölner Aktivposten war, bereitete vor, und Oshomah Ichue schloss klasse ab – keine Chance für Schalkes U-18-Nationaltorwart Luca Podlech. Im direkten Gegenzug aber stellen die königsblauen A-Junioren den alten Abstand wieder her. Nach einem Foul von Romeo Aigbekaen an Vitalie Becker gab es einen Elfmeter, den Semin Kojic zum 3:1-Endstand verwandelte.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Kelsey Meisel (19.), 2:0 Semin Kojic (54.), 2:1 Oshomah Ichue (66.), 3:1 Semin Kojic (68., Fouelfmeter).

FC Schalke 04 U 19: Yusufu (34. Rödel, 61. Podlech) - Bulut (46. Ferreira), Engels (46. Milic, 84. Dörr), Barthel (46. Heitzmann), Gyamfi (46. Becker) - Meisel (46. Tonye), Lanfer (46. Grüger), Hansen (46. Hadzha), Buczkowski (46. Osmani) - Ouédraogo (46. Kojic), Topp (46. Dörr, 69. Rüzgar).

