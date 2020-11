Schalke: Serdar nicht rechtzeitig fit für den Keller-Krimi

Immer wenn Bundestrainer Joachim Löw das DFB-Aufgebot für eine anstehende Länderspielreise verkündet, sind aus Sicht des FC Schalke 04 viele bekannte Namen dabei: Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Leon Goretzka, Julian Draxler, Leroy Sané - alles ehemalige Spieler der Königsblauen. Nun ergänzt auch Philipp Max (PSV Eindhoven) diese kleine Gruppe. Der einzige aktuelle Schalker, der es zuletzt in Löws Auswahl schaffte, fehlt aber diesmal: Suat Serdar ist verletzt.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalke tritt beim punktlosen Schlusslicht Mainz 05 an

Der 23-Jährige wird auch zum Keller-Krimi der Königsblauen beim noch punktlosen Schlusslicht FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nicht rechtzeitig fit. Serdar, der weite Teile der Rückrunde der vergangenen Saison verpasst hatte, musste im Saison-Eröffnungsspiel beim FC Bayern München (0:8) wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel schon nach 30 Minuten verletzt vom Feld. Nach einer dreiwöchigen Pause kehrte er bereits zum Spiel bei RB Leipzig (0:4) zurück - doch erneut kam noch in der ersten Halbzeit das Aus. Wieder zwickte der rechte Oberschenkel.

Seitdem ist Serdar raus aus dem Mannschaftstraining. War er zu früh zurückgekehrt? Darüber gab es intern heftige Diskussionen. Eine exakte Diagnose haben die Schalker nicht veröffentlicht. Auch am Tag vor dem Mainz-Spiel hielt sich Trainer Manuel Baum mit Vorhersagen zurück. "Prognosen sind schwierig zu treffen", sagte Baum. "Natürlich kann man sagen: Aufgrund der Art der Verletzung, die er hat, könnte es so oder so lang dauern. Aber bei dem einen Spieler geht es drei Wochen schneller, beim anderen dauert das ein wenig länger."

Schalke-Trainer Baum: "Er ist schon bei 90 Prozent"

Mit der aktuellen Trainingsleistung sei Baum zufrieden: "Ich kann sagen, dass Suat in der Belastung und was Intensität betrifft, schon bei 90 Prozent ist. Es schaut bei ihm sehr, sehr gut aus. Er war am Donnerstag fix und fertig nach dem Training, weil wir ihn ganz schön rannehmen." Ob Serdar bereits für das erste Spiel nach der Länderspielpause gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 21. November, 15.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht, sagte Baum nicht. Er blieb vage: "Es schaut gut aus, dass er uns in Bälde wieder zur Verfügung steht." Dass dies nicht in Mainz klappt, wird Serdar stören - gegen seinen Ex-Klub hätte er gern auf dem Platz gestanden.

Einen Fehler will sein Trainer Baum nicht noch einmal machen - einen seiner wichtigsten Spieler womöglich zu früh wieder spielen lassen. "Suat", sagte Baum, "ist ein sehr wichtiger Spieler. Wir lassen ihn nicht zu früh wieder rein." Serdar ist der einzige S04-Spieler, der in Mainz fehlt. Ozan Kabak hat seine Sperre abgesessen und kehrt zurück.

So könnte Schalke in Mainz spielen

Fährmann - Kabak, Sané, Nastasic - Ludewig, Mascarell, Oczipka - Schöpf, Uth, Skrzybski - Ibisevic.