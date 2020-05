Schalke setzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Fans

Schalke 04 ist überzeugt, dass auch die Fans vor dem Re-Start der Fußball-Bundesliga am Samstag ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben und es anlässlich des Derbys in Dortmund nicht zu Massenansammlungen kommen wird. „Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht der Fall sein wird“, sagt Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalkes Peters: „Das hat jetzt jeder begriffen“

Im Außenbereich der Stadien sind nur etwas mehr als 100 Personen vorgesehen: Bedienstete wie zum Beispiel Ordner. Sollten sich darüber hinaus Zuschauer in diesem Bereich einfinden, würde dies das Hygiene- und Schutzkonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) torpedieren. Beim Geisterspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln vor der Corona-Pause hatten sich viele Fans vor dem Stadion eingefunden und damit alle Schutzvorkehrungen torpediert. Bereits unmittelbar danach hatte eine entsprechende Diskussion eingesetzt. Schalke-Vorstand Peter Peters, zugleich Vize-Präsident der DFL, war damals bereits von einem Umdenken der Fans überzeugt: „Das hat jetzt jeder begriffen, das wird nicht wieder passieren.“

Schalkes Schneider erinnert an vorbildliche Aktionen der Ultras

In die gleiche Kerbe schlägt jetzt sein Vorstandskollege Jochen Schneider: „In der Krise hat man gesehen, wie groß der Zusammenhalt war und wie die Ultras die Gesellschaft unterstützt haben.“ Schneider erinnert an zwei vielbeachtete Aktionen in Gelsenkirchen: Die Schalker Fan-Szene hatte einen Service organisiert, um für Senioren und Personen der Risikogruppen das Einkaufen in den Geschäften zu übernehmen. Darüber hinaus wurden T-Shirts verkauft, um lokale Geschäfte zu unterstützen - vorbildliche Aktionen.

Entsprechend ist Schneider auch vom weiteren Verantwortungsbewusstsein überzeugt, wenn die Bundesliga jetzt mit dem Derby am Samstag (15.30 Uhr) den Re-Start versucht. Angesprochen auf Menschenansammlungen sagt Schalkes Sportvorstand: „Da wird beim Derby nichts passieren, das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft.“ Nicht umsonst werde Deutschland weltweit während der Corona-Krise so gelobt „für die Disziplin, die hier an den Tag gelegt wird.“