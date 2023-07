Schalke: Sidi Sané steht vor Wechsel zu Liga-Konkurrent

Essen. Beim FC Schalke 04 hatte Sidi Sané in dieser Saison keine Perspektive mehr. Der Youngster wechselt nun wohl zu einem anderen Zweitligisten.

Sidi Sané steht vor einem Wechsel zu einem Zweitliga-Konkurrenten des FC Schalke 04. Der 20-Jährige wechselt voraussichtlich zu Eintracht Braunschweig. Transfermarkt.de berichtete zuerst. Demnach wird Sané die Schalker offenbar nicht per Leihe sondern komplett verlassen - und das ablösefrei. Sein Vertrag auf Schalke läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2024. Zuletzt war Sané vor allem mit Drittligist Arminia Bielefeld für eine Leihe in Verbindung gebracht worden. Bielefeld-Sportdirektor Michael Mutzel hatte aber bereits in der vergangenen Woche gesagt, dass der Wechsel eher nicht zustande käme.

Schalkes Sané durfte nur 24 Minuten in der Bundesliga ran

Sidi Sané, Bruder des ehemaligen Schalker und Nationalspieler Leroy Sané, rückte im vergangenen Sommer aus der Jugend der Königsblauen in den Herrenbereich auf. Primär kam der Offensivmann allerdings nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, einmal durfte Sané für 24 Minuten in der Bundesliga ran - ausgerechnet gegen den FC Bayern München. Auch nach dem Abstieg hätte es Sané auf Schalke schwierig gehabt, deshalb war früh klar, dass der gebürtige Essener den Verein wohl verlassen wird. Sané erzielte in der Regionalliga sieben Tore und gehörte zu den besten Angreifern der Schalker, tauchte aber selbst hier in der vierten Liga immer wieder ab.

Schalke: Schnelles Wiedersehen mit Sané wäre möglich

Bei einem Wechsel von Sané nach Braunschweig würde es schon bald zu einem Wiedersehen kommen können - und das sogar zwei Mal. Am 11. August gastiert Schalke in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der Eintracht, eine Woche später (20. August) steht der dritte Spieltag der Zweitliga-Saison bei den Niedersachsen an. Womöglich dann mit Sané im Dress der Braunschweiger Löwen. Für Sané, der neben der deutschen auch über die französische Staatsbürgerschaft verfügt, ginge es dann darum, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

