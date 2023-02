Schalke: So bewertet Jenz die Leistung gegen Wolfsburg

Gelsenkirchen Nach dem 0:0 gegen Wolfburg beschwörte Schalke-Verteidiger Moritz Jenz das Glück. Wolfsburgs Maxi Arnold lobte den königsblauen Kampfgeist.

Das dritte 0:0 in Folge, aber trotzdem stehen die Fans des Tabellenletzten FC Schalke 04 wie ein Fels in der Brandung zu ihrem Team. Neuzugang Moritz Jenz meinte nach dem Remis gegen den VfL Wolfsburg am DAZN-Mikrofon: „Wir können stolz auf unsere Performance sein. Wir haben zwei Abseitstore erzielt, das dritte Mal zu-Null gespielt. Wir müssen einfach mal Glück haben.“

Der ehemalige Verteidiger des schottischen Spitzenvereins Celtic Glasgow kann die Ansicht von Trainer Thomas Reis, der spürt, dass bei den Königsblauen nach den zahlreichen Kaderkorrekturen etwas Positives entsteht, bestätigen. Jenz: „Ja, wir können sehen, dass etwas wächst. Wir müssen weiter so aggressiv sein und weiter daran glauben.“

Wolfsburgs Führungsspieler Maximilian Arnold zeigte sich nach dem Unentschieden in der Veltins-Arena durchaus kritisch. „Wenn man den Spielverlauf sieht, dann muss man sagen, dass der Punkt relativ glücklich ist. Das war eine schlechte Leistung von uns – so ehrlich muss man sein.“ Arnold schob noch deutliche Worte nach: „Der VfL Wolfsburg muss immer 100 Prozent geben, sonst werden wir nicht erfolgreich sein.“

Über den Gegner meinte Arnold: „Schalke hat uns den Schneid abgekauft.“ Und was war mit den Wölfen? Arnold: „Wir haben ohne Mut gespielt. Und wir haben sorglos verteidigt. Koen Casteels hat uns zweimal gerettet. Wir nehmen den Punkt mit und müssen wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ Zu seinem verschossenen Elfmeter, der in der neunten Minute an den Pfosten klatschte, hat Arnold auch einige Sätze parat: „Man kann den Elfer besser schießen, in dem er reingeht. Ich kann mich bei der Mannschaft nur entschuldigen. Mit einem 1:0 wäre es sicher ein anderes Spiel gewesen.“

