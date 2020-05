Gelsenkirchen. Im ersten Geister-Heimspiel der Vereinsgeschichte erlebte Schalke einen schwarzen Tag. Unser Protokoll – von der Hinfahrt bis zum Abpfiff.

Es schmerzte so vieles an diesem Fußball-Nachmittag. Natürlich zunächst die 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg, dann aber auch die leere Nordkurve, die fehlende Atmosphäre. Unser Reporter schildert seine Eindrücke: So lief das erste Geister-Heimspiel in der Geschichte des FC Schalke 04.