Schalke spart Geld ein: Vertrag mit Dimitrios Grammozis aufgelöst

Gelsenkirchen. Trainer Dimitrios Grammozis steht nicht mehr auf der Gehaltsliste des FC Schalke 04. Der Vertrag mit dem 44-Jährigen wurde aufgelöst.

Schalke 04 und Trainer Dimitrios Grammozis (44) gehen endgültig getrennte Wege. Der bis zum kommenden Sommer gültige Vertrag mit dem ehemaligen S04-Trainer wurde nach Informationen dieser Redaktion aufgelöst. Zuerst hatte der "Kicker" darüber berichtet.

Schalke: Dimitrios Grammozis kommt S04 bei Verhandlungen entgegen

Wie diese Redaktion erfuhr, verzichtete Grammozis bei den Verhandlungen mit den Schalker Verantwortlichen auf Geld, um die Vertragsauflösung zu finaliseren. Beide Seiten können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Schalke 04 spart dadurch Geld ein. Der 44-Jährige ist nun hingegen frei für ein mögliches neues Engagement.

Dimitrios Grammozis wurde in der Aufstiegssaison des FC Schalke 04 entlassen. Foto: firo

In der Aufstiegssaison wurde Grammozis am 6. März 2022 nach einer Heimniederlage gegen Hansa Rostock auf Schalke entlassen. Da den Königsblauen aber anschließend unter Mike Büskens der Sprung in die Bundesliga gelang, wurde sein Vertrag automatisch um ein Jahr und zu verbesserten Konditionen verlängert. Bis zuletzt wurde der frühere Bochumer somit monatlich bezahlt.

Schalke: Auch Vertrag mit Rouven Schröder aufgelöst

Schon an diesem Dienstag wurde eine weitere Vertragsauflösung beim FC Schalke 04 bekannt. Der Wechsel des früheren Schalke-Sportdirektors Rouven Schröder zu RB Leipzig wurde als perfekt vermeldet, nachdem eine Einigung zwischen Schröder, RB Leipzig und den Königsblauen erzielt wurde. Details zu den Ablösemodalitäten nannten die Schalker nicht, doch RB soll nach Informationen dieser Redaktion rund 500.000 Euro nach Gelsenkirchen überwiesen haben. Schröder hatte Schalke im vergangenen Oktober völlig überraschend verlassen, sein Vertrag ruhte seither.

