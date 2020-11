Schalke-Spieler positiv auf Covid-19 getestet

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat einen Corona-Fall zu beklagen. Der Verein teilte am Montagabend mit, dass es sich um einen Spieler handelt.

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04. Ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft ist an diesem Montag positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat der Bundesligist am Abend mitgeteilt.

Ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft des #S04 ist am Montag (2.11.) positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle übrigen Befunde waren negativ.



Ob der Befund Auswirkungen auf die Pokalpartie gegen den Viertligisten in Gelsenkirchen am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) hat, wurde zunächst nicht bekannt. Alle anderen Test-Ergebnisse fielen aber negativ aus. Der betroffene Spieler befindet sich nach Klub-Angaben seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne, ist beschwerde- und symptomfrei. Bei der Testreihe am Donnerstag war das Resultat des nun betroffenen Spielers noch negativ ausgefallen.

Schalke 04 will sich mit den Behörden austauschen

Der Vereine wolle mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren zuständigen Behörden weitere mögliche Maßnahmen besprechen. Den Namen des Spielers veröffentlichten die Verantwortlichen nicht. "Der FC Schalke 04 wird selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen. Der FC Schalke 04 bittet darum, die Privatsphäre des betroffenen Spielers zu respektieren."

Das Pokalduell konnte aufgrund monatelanger juristischer Streitigkeiten zwischen Schweinfurt und Türkgücü München erst in der vergangenen Woche terminiert werden.

Schalke-Gegner Schweinfurt plagt das Corona-Chaos

Auch den fränkischen Traditionsverein Schweinfurt macht die Corona-Krise zu schaffen: Der Viertligist hängt angesichts des Hickhacks in der Regionalliga Bayern immer noch in der verlängerten Saison 2019/20 fest. Der SV Schalding-Heining hatte zuletzt auf der Anreise nach Schweinfurt einen Verkehrsunfall, das Spiel gegen den FC Memmingen fiel auch aus. Am Montag sollte im Bayerischen Fußball-Verband (BFV) die Entscheidung über ein pandemiebedingtes Vorziehen der Winterpause fallen.(fs)