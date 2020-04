Fitness-Leiter: Schalke-Spieler nah dran an der Bundesliga

Gelsenkirchen. Dr. Andreas Schlumberger ist der Leiter für Fitness und Prävention beim FC Schalke 04. Die Corona-Pause ist auch für ihn eine Herausforderung.

Er hat für den 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund (mit den Trainern David Wagner und Jürgen Klopp), den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gearbeitet, und er hat zwischen 2007 und 2011 die deutschen U-Nationalmannschaften als Fitnesstrainer betreut. Seit Januar ist Dr. Andreas Schlumberger als Leiter Fitness und Prävention beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Und der 53-Jährige hat während der Corona-Pandemie eine Aufgabe, die auch für ihn völlig neu ist.

Obwohl: So außergewöhnlich findet er die Arbeit, die er gemeinsam mit den Athletik-Trainern Klaus Luisser und Bob Schoos beim Bundesliga-Tabellensechsten leistet, gar nicht. Zumal es diese Heimprogramm-Arbeit auch in jeder Sommer- und Winterpause gebe. Die Mannschaft, verrät er im Interview auf schalke04.de, befinde sich in einer sehr guten Verfassung. „Zumal die Unterbrechung inmitten der Saison ist, wodurch die Spieler gut belastbar sind“, erklärt Schlumberger.

Schalke-Training sehr umfassend und mit einer gewissen Intensität

„Das unterscheidet sich zu einer Vorbereitung in der Sommerpause, in der sich Spieler erst wieder an Belastung gewöhnen müssen“, sagt er. „Wir schauen, dass wir Stück für Stück in den richtigen körperlichen Trainingsrhythmus kommen. Der nächste Schritt, wieder spielbereit zu sein, kommt danach.“

Doch sei es nun Homeoffice, Cyber-Training oder inzwischen nach der Rückkehr auf den Rasen auch die Arbeit in Kleingruppen: Das Training der Königsblauen ist darauf ausgerichtet, dass die Bundesliga-Saison beendet wird. „Dadurch, dass die Spieler fit und belastbar sind, können wir das Training sehr umfassend und mit einer gewissen Intensität durchführen“, sagt Schlumberger.

Schalke-Spieler tasten sich Stück für Stück an die Bundesliga heran

„In einer normalen Bundesliga-Woche müssen wir stets die kommende Partie im Blick haben und die Belastung zum Ende der Woche zurückfahren, damit die Spieler genügend Frische und Explosivität für das Spiel am Wochenende haben“, sagt er. „Somit haben wir aktuell den Vorteil, die Trainingswoche mit voller Belastung zu beenden, bevor die Spieler wieder etwas durchschnaufen können.“

Und wenn es dann im Mai tatsächlich mit Geisterspielen in der Bundesliga wieder losgehen sollte? Ist die Schalker Mannschaft dann fit? Die Ungewissheit, die aktuell herrscht, sei kein limitierender Faktor, meint Andreas Schlumberger. „Die zwei Wochen Heimprogramm und das Cyber-Training konnten wir sehr vernünftig mit individuellen Trainingsschwerpunkten füllen“, sagt er. „Jetzt sind wir mittlerweile im intensiveren Belastungsbereich und tasten uns Stück für Stück an das heran, was die Spieler in einer normalen Bundesliga-Woche umsetzen können müssen. Davon sind wir, zumindest körperlich, nicht mehr weit entfernt.“ (AHa)