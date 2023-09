Schalke-Spieler von Fans verhöhnt: Es ist fünf Sekunden vor Zwölf bei Königsblau

Schalke in Paderborn desolat. So steigt S04 in die 3. Liga ab.

Schalke in Paderborn desolat. So steigt S04 in die 3. Liga ab.

Gelsenkirchen. Was das 1:3 in Paderborn für den FC Schalke 04 bedeutet und wie es mit der Trainersuche weitergeht, besprechen wir in unserem S04-Talk.

Die Lage für den FC Schalke 04 ist brandgefährlich: Der Zweitligist befindet sich in einer sportlichen Abwärtsspirale, der Trainer Thomas Reis musste unter der Woche gehen, nach der 1:3-Pleite am Freitagabend droht den Königsblauen an diesem Wochenende sogar in der Tabelle der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Wenn auf den Fanrängen die Enttäuschung schon in Wut umschlägt, Spieler verhöhnt werden und Bierbecher fliegen, herrscht Alarmstufe Rot.

Schalke: Sportvorstand Knäbel rechnet mit Spielern ab

Wenn die Mannschaft bei einem abstiegsbedrohten Klub wie dem SC Paderborn sportlich untergeht und die Fans die Unterstützung für die eigenen Spieler einstellen, ist es auf Schalke nicht fünf Minuten vor Zwölf, sondern fünf Sekunden vor Zwölf. Wie es weitergehen könnte, diskutieren unsere Reporter Andreas Ernst, Matthias Heselmann und Sinan Sat in der neuen Folge von 19:04 – Der Schalke-Talk.

Die Erkenntnisse, wie brisant die Lage ist, kamen den Schalkern gleich umgehend nach Abpfiff in Paderborn. Peter Knäbel redete sich immer mehr in Rage. Mit einer regelrechten Wutrede rechnete der Sportvorstand des FC Schalke 04 mit den Spielern ab. Als „mutlos“ und „naiv“ bezeichnete er den Auftritt der Zweitliga-Fußballer beim erschreckenden 1:3 beim SC Paderborn und sagte: „Wir können uns die ganze Zeit erzählen, wie gut diese Mannschaft ist und wie viel Qualität sie hat und wo sie alle schon gespielt haben und was sie gerne alles wollen. Aber am Ende zählt: Was machen sie mit dem Trikot von dem Verein, der sie bezahlt. Und das ist heute eindeutig zu wenig.“

+++ 19:04 - Der Schalke-Talk: Alle Folgen in der Übersicht +++

Für dieses Team muss Knäbel einen neuen Trainer finden. Auch Interimscoach Matthias Kreutzer, der die Leitung der Mannschaft erst am Mittwoch von Thomas Reis übernommen hatte, sorgte nicht für einen kurzfristigen Stimmungsumschwung. Der 40-Jährige wurde von den Schalke-Profis im Stich gelassen.

Mehr News und Hintergründe zum FC Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04