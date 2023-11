Schalke-Spieler waren nicht fit, als Karel Geraerts kam

Läuft bei Schalke aktuell wirklich die Trendwende? Wie gut ist die Mannschaft von Borussia Dortmund wirklich? Und wie riechen eigentlich umgestoßene Böcke? Fragen, die sich sportlich erst in den kommenden Tagen und Wochen klären werden. FUNKE Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Experte Andi Ernst und Moderator Nils Halberscheidt schauen sich aber schon in der aktuellen Folge gemeinsam an, was für eine positive Entwicklung bei Dortmund und Schalke spricht und wo es aktuell noch Fragezeichen gibt.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat nach zwei Siegen in Folge wieder Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle. Trainer Karel Geraerts hat das Team fit gemacht.

Der FC Schalke 04 hat einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Durch die Arbeitssiege gegen Hannover 96 (3:2) und am vergangenen Wochenende in Nürnberg konnten die Königsblauen die Abstiegsränge in der zweiten Bundesliga verlassen. S04-Trainer Karel Geraerts hat die Mannschaft offensichtlich wieder in die Spur gebracht, nachdem er in Karlsruhe (0:3) einen Horror-Start als Trainer hingelegt hatte.

Ein wichtiger Grund für den Schalker Aufschwung: Die Mannschaft ist physisch in einer besseren Verfassung. In Nürnberg gelang es der Mannschaft erstmals, auch in der Schlussphase die Intensität zu steigern und das Spiel letztlich für sich zu entscheiden. Danny Latza erzielte den Siegtreffer wenige Minuten vor dem Anpfiff. „Was mich besonders froh macht, ist, dass wir in den letzten 20 Minuten erstmals besser waren als der Gegner“, sagte Geraerts.

Schalke unter Karel Geraerts wieder fit

In unserem Podcast „fußball inside“ diskutieren wir über die positive Entwicklung des Schalker Teams. Die Fitness spiele auch eine wichtige Rolle, betont Schalke-Reporter Andreas Ernst. „Schalke war, und das versuchen die Verantwortlichen mit sehr blumigen Worten zu beschreiben, nicht fit, als Karel Geraerts kam. Jedenfalls nur für 50 Minuten.“ Ab Minute 35 analysieren wir den Stand des Schalke-Teams. Viel Spaß beim reinhören

