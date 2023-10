Schalke-Sportchef Hechelmann nach Pokal-Aus: "Tolles Zeichen der Fans"

Hamburg/Essen. Schalke 04 verliert im DFB-Pokal nach Verlängerung beim FC St. Pauli. Die Fans beklatschen das Team trotzdem. Die Stimmen zum Spiel.

Für den FC Schalke 04 ist die Saison im DFB-Pokal bereits beendet: Der FC St. Pauli besiegte die Königsblauen in der Zweitrundenpartie mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

+++Schalke scheitert in der Verlängerung am FC St. Pauli +++

Marcin Kaminski hatte die Gäste in der 16. Minute per Kopfball in Führung gebracht. Marcel Hartel verwandelte einen Handelfmeter (57. Minute) und sorgte damit, dass die Partie in die Verlängerung ging. Dort gelang Johannes Eggestein das Tor, das seine Mannschaft ins Achtelfinale brachte.

Foto: dpa

Schalke 04 hadert mit der Standardschwäche

Das haben die Beteiligten des FC St. Pauli und des FC Schalke 04 zum Ausscheiden gesagt:

André Hechelmann (Sportdirektor Schalke 04): "Wir sind gut reingekommen, gehen in Führung und haben uns an den Plan gehalten, den wir uns vorgenommen haben. Am Ende entscheiden es Standardsituation. Wir hatten drei, vier Situationen, die müssen wir effizienter spielen.

Hechelmann über den Applaus aus dem Gästeblock: Das ist ein tolles Zeichen von den Fans. Die Mannschaft hat gekämpft. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, und dann hoffen wir, dass auch die Ergebnisse kommen."

Sebastian Polter (links) musste das Zweitrunden-Aus mit dem FC Schalke 04 verkraften. Foto: getty

Sebastian Polter (Angreifer des FC Schalke 04): "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Der Trainer hat uns einen guten Plan mitgegeben. Am Ende verlierst du das Spiel durch zwei Standardsituationen. Das kann man besser verteidigen."

Sebastian Polter lobt Matchplan von Karel Geraerts

Polter über die Entwicklung des Klubs: "Wir spielen keine gute Saison und möchten uns gerade verbessern. Es bringt jetzt nichts, in die Ferne zu gucken. Wir müssen den Plan umsetzen. Der Trainer packt uns. Wir versuchen seinen Matchplan umzusetzen und haben wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht."

Andreas Bornemann (Sportchef FC St. Pauli): "Wir finden immer wieder Lösungen. Die Mannschaft hat einen Lauf, ist extrem selbstbewusst und lässt sich auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen." (ddh)

Mehr News und Hintergründe zum FC Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04