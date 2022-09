Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder: "Es ist ein vollwertiges Derby"

Gelsenkirchen. Schalke braucht den Heimsieg, der VfL Bochum überhaupt erst einmal Punkte. Das sagen die Schalke-Verantwortlichen vor dem Spiel.

Am Samstag steht ein Revier-Derby an. Das "Kleine". Seit längerem spielen Schalke 04 und der VfL Bochum wieder in der Liga gegeneinander. Das sagt Schalke-Trainer Frank Kramer vor dem Heimspiel (18.30 Uhr/Sky) vor dem aufgeladenen, für beide Team sportlich extrem wichtigen Begegnung. Die Ausganglsage ist für beide Teams prekär: Bochum ist Sieg- und punktlos Tabellenletzter, Schalke mit bislang 3 Punkten auch nur 15. Schalke-Trainer Frank Kramer verrät ab 12 Uhr, wie er die Begegnung mit seinem Team angehen will.

Schalkes Spietags-PK im Live-Ticker:

11.45 Uhr: In 15 Minuten beginnt die Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Derby gegen den VfL Bochum. Wir berichten live im Ticker.

12 Uhr: Die erste Frage zum Personal: Marcin Kaminski fällt noch aus. Bei Thomas Ouwejan ist Trainer Kramer optimistischer. Eine Alternative: Tobias Mohr.

12.07 Uhr: Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder zum Spiel gegen Bochum - seinen Ex-Klub: "Ich würde nie von einem kleinen Verein sprechen. Es ist ein vollwertiges Derby." Trainer Kramer ergänzt: "Es ist ein wichtiges Spiel. Sie sind ein Konkurrent um den Klassenerhalt. Die Bedeutung ist uns bewusst. Es sind die engen Duelle, auf die wir unseren kompletten Fokus haben."

Schalke-Trainer Frank Kramer spürt keine Unruhe im Team. Foto: David Inderlied/dpa

12.11 Uhr: Spielen Sebastian Polter und Simon Terodde zusammen gegen Bochum? Kramer: "Wir haben zu beiden vollstes Vertrauen. Es ist immer eine Option beide zu bringen, weil sie eine Wucht erzeugen kann." Polter habe eine schwierige Phase gehabt. Nun geht es gegen seinen ehemaligen Verein. Kramer: "Eine spezielle Motivation, die noch extra Motivationskörner bringen. Wir sind überzeugt, dass Polti eine wichtige Rolle gegen Bochum spielen kann."

12.12 Uhr: Viele neue Spieler wie Maya Yoshida sind da, die noch nicht in der Liga gespielt haben. "Es ist ganz normal, dass man sein Spiel feinjustieren müssen", sagt Kramer.

12.15 Uhr: Rouven Schröder über die Stimmung in der Mannschaft: "Du hast im Training ein gutes Miteinander. Da legen wir extremst wert drauf, dass man Teammitglied sein kann, wenn man nicht spielt. Wir werden sensibel darauf reagieren, wenn wir Schwingungen spüren, dass sich das ändert. Es wird immer Unstimmigkeiten geben, aber da sind wir positiv gestimmt."

12.19 Uhr: Kramer über Neuzugang Kenan Karaman: "Er ist offener Typ, der auf die Jungs zugeht. Jemand der aufgrund seiner Sprache und Sozialisierung sofort ankommt. Er bringt Qualitäten ein. Er ist technisch gut, beweglich, hat ein gutes Gefühl für das Spiel. Dadurch, dass er voll im Saft steht, ist er jemand, den man von Anfang auf dem Schirm hat."

12.20 Uhr: Kramer über Bochum: "Wir müssen uns auf alles einstellen. Der Fokus liegt auf uns. Wir wollen von unserer Seite einen großen Kampf liefern."

12.23 Uhr: Schröder über seine Verbindungen zu Bochum: "Es waren fast sieben Jahre in Bochum. Ich habe da nicht nur gespielt, sondern auch die Geschäftsstelle kennengelernt und war Co-Trainer. Ich war im Hospitality-Bereich und habe da ein Trainee-Programm gemacht. Es war mein Einstieg in diese Welt. Die Wertschätzung ist groß."

12.25 Uhr: Schröder über Bochums neuen Sportchef Patrick Fabian, mit dem er in der zweiten VfL-Mannschaft zusammengespielt hat: "Er war absoluter Teamplayer, ein Arbeiter. Jemand der für den VfL Bochum stand. Ich war kopfballstärker, er ein bisschen dynamischer. Wir hatten ein kompaktes Abwehrzentrum. Patrick wird sich reinarbeiten in die erste Reihe. Er ist bodenständig und empathisch - die besten Voraussetzungen für den Job."

12.30 Uhr: Schröder über Kritik nach einer möglichen Niederlage: "Natürlich würde man sich mehr Zeit wünschen. Aber wir sind nicht blauäugig. Wir müssen fokussiert bleiben. Aber ist doch normal, wenn du eine Vielzahl an Neuen hast, dass nicht immer alles Eins-zu-eins passen kann."

12.31 Uhr: Damit ist die Pressekonferenz beendet.

