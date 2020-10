Schalke steht vor zwei Spielen mit Finalcharakter

Gelsenkirchen. Jetzt gilt's für Schalke 04: Der schwierige Start ist vorbei, jetzt kommen die lösbaren Aufgaben VfB Stuttgart und FSV Mainz 05. Ein Kommentar.

Abstiegskampf schon am fünften Spieltag – in den vergangenen 20 Jahren traf das auf den VfL Bochum zu, als er noch erstklassig spielte. Zuletzt vor allem auf Aufsteiger wie Braunschweig, Paderborn, Düsseldorf, Bielefeld. Doch in dieser Saison ist dieses Wort auch beim großen FC Schalke 04 schon zu diesem frühen Saison-Zeitpunkt angekommen.