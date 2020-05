Schalke stellt klar: Kabak darf trotz Diabetes spielen

Schalke kann bei einem möglichen Re-Start der Bundesliga uneingeschränkt auf Ozan Kabak bauen – sobald der Innenverteidiger seine Lendenwirbelverletzung komplett auskuriert hat. „Wenn er fit ist, kann er auch spielen“, bestätigte am Freitag Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit der WAZ.

Schalke: „Es ist alles abgeklärt“

Zuvor hatte es Irritationen über einen Bericht des Fachmagazins Kicker gegeben, wonach bestimmte Profis vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden könnten, wenn sie aufgrund einer Vorerkrankung zur Coronavirus-Risikogruppe zählen. Schalkes türkischer Abwehrspieler Ozan Kabak leidet an Diabetes und wird entsprechend behandelt. Ein Grund für einen Ausschluss ist das aber nicht, versichert Schneider: „Es ist alles abgeklärt. Er ist sauber eingestellt.“

Kabak selbst hatte in dieser Woche in einem Interview auf Schalke-TV auch über seine Gesundheit in diesen Zeiten berichtet. Dabei sagte er auch, er habe keine Angst, selbst an Covid-19 zu erkranken. Eher war er der 20-Jährige um die Gesundheit anderer Menschen besorgt. Sein sportliches Comeback hält er in zwei bis drei Wochen für möglich – sobald er seine Lendenwirbelverletzung auskuriert hat.

Corona-Tests auf Schalke haben begonnen

Damit kann Schalke wahrscheinlich noch im Mai mit dem kompletten Kader planen. Auch Profis wie Daniel Caligiuri und Omar Mascarell haben ihre Verletzungen weitgehend auskuriert – Caligiuri sagte zuletzt im WAZ-Interview, ihm würden vielleicht noch zwei Prozent seiner Fitness fehlen.

Bezüglich der Corona-Vorsorge haben auch auf Schalke die Testungen von Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab begonnen. Vorstand Alexander Jobst dazu im Gespräch mit der WAZ: „Das nochmals optimierte Hygiene- und Schutzkonzept der DFL als wegweisende Voraussetzung wurde direkt unsererseits intern besprochen und ist bereits in der Umsetzung. Ich bleibe dabei: Schalke 04 wird bereit sein, wenn es wieder losgeht.“