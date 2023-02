Schalke-Talk: Alkoholverbot im Derby wäre nicht sinnvoll

Essen. Obwohl Schalke 04 zum vierten Mal in Folge 0:0 spielte, gibt es in unserer Sendung "19:04 - der Schalke-Talk" viele Gesprächsthemen.

Es ist ein Rekord, den keine Mannschaft der Welt erobern möchte. Viermal in Folge endete ein Bundesligaspiel des FC Schalke 04 0:0, zuletzt am Sonntagnachmittag beim 1. FC Union Berlin, das hat noch kein Team hinbekommen. Schalke bleibt Schlusslicht, mit sechs Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

Sollte im Derby zwischen Schalke und Dortmund nur alkoholfreies Bier verkauft werden? Foto: firo

Am Tag nach dem Spiel diskutiert Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst in unserer Sendung "19:04 - der Schalke-Talk".

Sturmkrise auf Schalke: Sollte Reis Keke Topp befördern?

Themen gibt es trotz der erneuten Torlosigkeit einige. Zum Beispiel: Ist das 0:0 beim Titelkandidat Union Berlin ein Erfolg oder wegen der schwierigen Situation in der Tabelle zu wenig? Zum Beispiel: Muss Schalke angesichts der Stürmerkrise ungewöhnliche Wege gehen und U19-Torjäger Keke Topp befördern? Was passiert, wenn Schalke die entscheidenden Spiele gegen Stuttgart und in Bochum verlieren sollte?

Auch das meistdiskutierte Thema des Wochenendes ist Teil unseres Talks: Was ist genau am frühen Sonntagmorgen in Gelsenkirchen passiert, als Schalke-Fans überfallen wurden uns es zu einer Massenschlägerei kam? Und: Wäre ein Alkoholverbot während des Revierderbys gegen den BVB (11. März) sinnvoll? Die Meinung der Runde ist eindeutig.

Das Restprogramm des FC Schalke 04

Schalke - Stuttgart (25.2., 18.30 Uhr)

Bochum - Schalke (4.3., 15.30 Uhr)

Schalke - Dortmund (11.3., 18.30 Uhr)

Augsburg - Schalke (18.3., 15.30 Uhr)

Schalke - Leverkusen (zwischen 31.3. und 2.4.)

Hoffenheim - Schalke (8. oder 9.4.)

Schalke - Hertha BSC (zwischen 14. und 16.4.)

SC Freiburg - Schalke (zwischen 21. und 23.4.)

Schalke - Bremen (zwischen 28. und 30.4.)

Mainz - Schalke (zwischen 5. und 7.5.)

Bayern München - Schalke (zwischen 12. und 14.5.)

Schalke - Frankfurt (zwischen 19. und 21.5.)

Leipzig - Schalke (27.5., 15.30 Uhr)

