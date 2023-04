Schalke-Talk: Das sind die größten Baustellen bei S04

Gegen spielstarke Leverkusener ist Schalke 04 bei der 0:3-Niederlage chancenlos. In unserem Video-Format „19:04 – der Schalke Talk“ analysieren Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke-Reporter) das Spiel und nennen die größten Baustellen bei den Königsblauen.

Gelsenkirchen. Beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen ist Schalke 04 klar unterlegen. Wir analysieren die Niederlage und blicken auf die anstehenden Schicksalswochen.

Die tolle Serie von Schalke 04 ist vorbei – nach zuletzt acht Bundesligaspielen ohne Niederlage mussten die Gelsenkirchener am Samstag eine 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen hinnehmen. Gegen die spielstarke Mannschaft aus dem Rheinland war das Team von Trainer Thomas Reis klar unterlegen.

Ungünstiger Zeitpunkt für die Schalker Niederlage

Und psychologisch kommt diese Niederlage zu einem undankbaren Zeitpunkt, schließlich stehen für Schalke entscheidende Wochen mit zwei direkten Duellen gegen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an. Am kommenden Sonntag spielt S04 auswärts bei der TSG Hoffenheim, am darauffolgenden Freitag geht es zu Hause gegen Hertha BSC.

In unserem Video-Format „19:04 – der Schalke-Talk“ analysieren Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke-Reporter) das 0:3 gegen Leverkusen und blicken voraus. Dabei werden auch die Schwachstellen der Königsblauen schonungslos aufgedeckt.

