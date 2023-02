Schalke-Talk: Gegen Wolfsburg könnte Rodrigo Zalazar in der Startelf stehen

Nach einer ordentlichen S04-Leistung in Gladbach diskutieren unsere Reporter in der neuen Folge 19:04 - der Schalke-Talk über die steigende Form.

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt in der Bundesliga auf der Stelle, trotz einer weiteren Leistungssteigerung. Darüber diskutieren wir in unserem Schalke-Talk.

Der FC Schalke 04 hat sich nach dem 1:6-Debakel stabilisiert und tritt nun deutlich besser auf. Allerdings hat es trotz ordentlicher Leistungen gegen den 1. FC Köln und bei Borussia Mönchengladbach nur zu torlosen Unentschieden gereicht. Der Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze wird immer größer, die Angst vor dem erneuten Absturz aber geringer. Denn vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit in Gladbach macht Schalke Hoffnung.

19:04 – der Schalke-Talk

Am Tag nach dem Spiel haben unsere Experten Matthias Heselmann und Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) in unserem Video-Format „19:04 – der Schalke-Talk“ wieder mit unserem Schalke-Reporter Robin Haack diskutiert. Auch wenn es wieder nicht zum dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gereicht hat, kann S04 durchaus optimistisch auf die nächsten Spiele blicken.

Schalke: Ein Sieg gegen den VfL Wolfsburg ist Pflicht

Am kommenden Freitag (20:30 Uhr, DAZN) geht es in der Arena gegen den VfL Wolfsburg weiter. Ein Sieg ist Pflicht. Gut möglich, dass dann auch wieder Rodrigo Zalazar mitwirken wird. Der Spielmacher wurde am Samstag in Mönchengladbach trotz seines vielversprechenden Comebacks im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nicht berücksichtigt. „Wir wollten die Statik nicht verändern“, erklärte Thomas Reis nach der Partie die Maßnahme. Im Zentrum wollten die Schalker ihre Kompaktheit nicht aufgeben, die durch Balanta und die zwei Achter Tom Krauß und Alex Kral durchaus vorhanden war.

Schon am Freitag gegen den VfL Wolfsburg darf Zalazar aber wieder auf mehr Spielzeit hoffen, ist sich unser S04-Experte Robin Haack aber sicher. Hören Sie sich in unserem Schalke-Talk an, was er zum Thema Zalazar zu sagen hat.

