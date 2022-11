Endlich hat der FC Schalke 04 wieder ein Bundesligaspiel gewonnen und mit mutigem und engagiertem Fußball überzeugt. Über den 1:0-Sieg gegen Mainz, die fantastische Stimmung in der Veltins Arena und über die Entwicklung der Mannschaft und Neu-Trainer Thomas Reis reden Schalke-Reporter Andreas Ernst und die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat in "19:04 Minuten - der Schalke-Talk".

Gelsenkirchen. Schalke gelang gegen Mainz ein umjubelter 1:0-Sieg und hat im Kampf gegen den Abstieg neue Hoffnung. Darüber reden wir in unserem Schalke-Talk.

Erleichterung beim FC Schalke 04: Die Königsblauen besiegten Mainz 05 am Mittwochabend verdient mit 1:0 (1:0) und stellten den Anschluss in der Tabelle zum Relegationsplatz wieder her. Viele Fans diskutieren darüber, wo Schalke stehen würde, wenn Trainer Thomas Reis bereits im Sommer gekommen wäre.

Nach zwei guten Leistungen in Folge stellt sich zudem die Frage: Kann Schalke am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auch Bayern München gefährden? In der neusten Folge unseres Video-Formates „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Sinan Sat (Redaktionsleiter WAZ Gelsenkirchen), Matthias Heselmann (Redakteur WAZ Gelsenkirchen) und Andreas Ernst (Schalke-Reporter) unter anderem über diese Frage.

Weitere Themen: Wer war Spieler des Spiels? Wir haben unterschiedliche Favoriten. Außerdem: Was hat es mit dem Kuchen-Ärger auf sich?

