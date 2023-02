Schalke-Talkgast GamerBrother: "Videobeweis abschaffen"

Beim 0:0 gegen Wolfsburg verzweifelt Schalke am Videoschiedsrichter. Unser Gast hat dazu eine klare Meinung

Gelsenkirchen. Nach dem 0:0 des FC Schalke 04 gegen Wolfsburg diskutieren wir in unserem Talkformat "19:04" mit dem GamerBrother über den Videobeweis.

Es hat wieder nicht zu einem Sieg gereicht: Zum dritten Mal in Folge endete ein Bundesligaspiel des FC Schalke 04 0:0 - diesmal am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg. In der Tabelle kommt das Schlusslicht einfach nicht heran - das Lob der Fans und Gegner hilft da nur bedingt.

Am Tag nach dem Spiel diskutieren Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) und Schalke-Reporter Andreas Ernst mit unserem Studiogast Simon Schildgen (als "GamerBrother" bei YouTube, Twitch, Twitter und Instagram bekannt geworden).

In der Diskussion geht es vor allem um die umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichterteams um Benjamin Brand. Die Königsblauen beklagten sich vor allem über zwei Szenen, die ihnen die ersehnte Führung hätten bringen können.

Simon Schildgen vertritt eine eindeutige Meinung: Er würde den Videobeweis abschaffen und begründet das in der Talkshow ausführlich.

Am Ende des Talks geht es um den nächsten Auftritt der Königsblauen beim Titelkandidaten 1. FC Union Berlin (Sonntag, 19. Februar, 15.30 Uhr) und die Frage: Die Spiele werden weniger - gibt es trotzdem noch Hoffnung?

