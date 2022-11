Schalke: Teroddes wilder Tag - Tor, VAR-Jubel, K. o.-Schuss

Endlich hat der FC Schalke 04 wieder ein Bundesligaspiel gewonnen und mit mutigem und engagiertem Fußball überzeugt. Über den 1:0-Sieg gegen Mainz, die fantastische Stimmung in der Veltins Arena und über die Entwicklung der Mannschaft und Neu-Trainer Thomas Reis reden Schalke-Reporter Andreas Ernst und die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat in "19:04 Minuten - der Schalke-Talk".

Gelsenkirchen. Simon Terodde stand aus mehreren Gründen beim Schalker 1:0-Erfolg über Mainz 05 im Blickpunkt. Sein Höhepunkt war das Siegtor zum 1:0.

Keiner stand am Mittwochabend so sehr für die Kampfkraft, den Einsatzwillen der Profis des FC Schalke 04 wie Simon Terodde. Das Tor des Tages zum 1:0 (1:0)-Erfolg über Mainz 05 hatte der 34-Jährige erzielt, als er nach dem Spiel in die Interviewzone kam, war das Knie dick bandagiert, unter der Nase klebte noch Blut.