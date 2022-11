Schalke: Test-Gegner VfL Osnabrück ist heiß auf das Spiel

Osnabrück. Osnabrück ist heiß auf das Testspiel gegen den FC Schalke 04 kurz vor Weihnachten. Der Drittligist hat bereits die Hälfte seines Stadions voll.

Drei Testspiele hat der FC Schalke 04 zur Vorbereitung auf die restliche Bundesligasaison bislang vereinbart. Am 9. Dezember treten die Königsblauen um 19 Uhr in Österreich bei Rapid Wien an. Eine Woche später spielt der S04 um in Kroatien gegen Hajduk Split (18 Uhr).

Und die letzte Partie im Dezember steigt dann zwei Tage vor Heiligabend am beim VfL Osnabrück (19 Uhr). Dort werden die Knappen in einem vollen Stadion spielen. 16.100 Zuschauer passen in das Stadion des Drittligisten. Mehr als 8.000 Tickets haben die Osnabrücker bereits an den Fan gebracht. „Die Vorfreude auf das Testspiel-Highlight gegen Bundesligist FC Schalke 04 steigt von Woche zu Woche!“, schreibt der VfL auf seiner Homepage. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits über 8.000 Tickets verkauft. Für die Sitzplatzbereiche sind aktuell nur noch Restkarten erhältlich, der VfL öffnet für alle Fans zusätzlich den Affenfelsen zum Spiel!“

Der Affenfelsen ist ein Stehplatzbereich im Nordosten des altehrwürdigen Stadion an der Bremer Brücke für knapp 800 Fans. Somit ist damit zu rechnen, dass kurz vor Weihnachten eine fünfstellige Zuschauerzahl erreicht werden wird. Die Tickets für Osnabrücker Fans werden über www.vfl.de/ticketschop verkauft. Karten für den Gästebereich sind ausschließlich über schalke04.de erhältlich.

Das letzte Pflichtspiel gab es im Februar 2010

In Pflichtspielen sind der FC Schalke 04 und der VfL Osnabrück bislang insgesamt erst 13 Mal aufeinandergetroffen. Zehnmal in der 2. Liga und dreimal im DFB-Pokal. Hier fand auch das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Vereinen statt. Am 10. Februar 2010 gewannen die Schalker durch ein Tor von Kevin Kuranyi im DFB-Pokal-Viertelfinale. Insgesamt ist die Statistik zwischen den Traditionsvereinen ziemlich ausgeglichen. In der 2. Liga gewannen beide Vereine je viermal, zwei Partien endeten Unentschieden. Im DFB-Pokal siegte Schalke zweimal und Osnabrück einmal.

Das letzte Spiel zwischen den beiden Teams gab es aber im August 2020 im Trainingslager in Herzlake. Damals siegte Schalke 5:1 – und stieg in der folgenden Saison kläglich aus der Bundesliga ab. Aus der Aufstellung von damals spielt heute nur noch Ralf Fährmann bei S04.

