Schalke testet gegen Uerdingen - Becker trainiert reduziert

Gelsenkirchen. Ein weiterer Testspiel-Gegner steht fest: Schalke 04 empfängt am 18. August den KFC Uerdingen. Abwehrspieler Timo Becker verletzte sich leicht.

Bundesliga gegen Dritte Liga - zweimal in Folge: Drei Tage nach dem Testspiel gegen den Aufsteiger SC Verl empfängt der FC Schalke 04 im Parkstadion den KFC Uerdingen. Anstoß ist am Dienstag, 18. August, um 18 Uhr. Auch dieses Spiel können 300 Zuschauer kostenfrei verfolgen.

Schalke legt einige Tickets für soziale Zwecke, treue Auswärtsreisende und Fans mit Behinderung zurück. Die noch verbleibenden Tickets werden unter interessierten Mitgliedern verlost. Sie müssen sich bis Samstag (16. August, 9.04 Uhr) über die Mail-Adresse fanbelange@schalke04.de anmelden. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Für die Testspiele, die danach folgen, werden Ticketkontingente für Dauerkarteninhaber, Knappenkids und Fanklubs reserviert.

Ob im Test gegen Verl am Samstag (15. August, 18.30 Uhr, Parkstadion) Abwehrspieler Timo Becker mitwirken kann, ist indes noch offen. Becker musste am Mittwochabend das Training abbrechen, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Er musste minutenlang an der Seitenlinie behandelt werden. Am Donnerstagmorgen konnte er das Trainingsprogramm nur reduziert absolvieren, wie der Verein mitteilte.

Becker hatte kürzlich einen Profivertrag unterschrieben. Er ist im Moment der einzige rechte Verteidiger im Aufgebot. Ohne Becker darf sich U23-Zugang Mika Hanraths (kam von Borussia Mönchengladbach) weiter im Profitraining präsentieren.

Alle Schalke-Testspiele in der Übersicht

9. August: VfL Osnabrück - Schalke 04 1:5 (in Ankum)

15. August (18.30 Uhr, Parkstadion): Schalke 04 - SC Verl

18. August (18 Uhr, Parkstadion): Schalke 04 - KFC Uerdingen

24. August: Testspiel im Rahmen des Trainingslagers - Gegner offen

28. August: Doppel-Test im Rahmen des Trainingslagers - Gegner offen

2. September (Zeit und Ort offen): Schalke 04 - Viktoria Köln

5. September (Zeit und Ort offen): Schalke 04 - VfL Bochum