Schalke: Im Krisenduell mit Hertha braucht es einen Sieg

Essen. Statt Tabellenspitze ist beim FC Schalke 04 Tabellenkeller angesagt. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Beim FC Schalke ist auch nach der Entlassung von Trainer Thomas Reis keine Ruhe eingekehrt. Mit Interimstrainer Matthias Kreutzer setzte es in der 2. Fußball-Bundesliga am vergangenen Spieltag ein enttäuschendes 1:3. Der traditionsreiche Bundesliga-Absteiger steckt in einer schweren Krise - auch im Hintergrund liegt vieles im Argen, wichtige Personalien sind noch immer nicht geklärt.

Mittlerweile ist Realität, was so ganz und gar nicht geplant war: Statt an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga steht S04 am anderen Ende. Immerhin haben die Schalker am Sonntag im Duell mit der ebenfalls nach dem Abstieg kriselnden Berliner Hertha nun die Möglichkeit, sich zu befreien. Dafür braucht es einen Sieg, aber auch Ruhe im Verein. Wie wahrscheinlich beides ist - darüber spricht Moderator Nils Halberscheidt mit Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Ebenfalls Thema ist ein anderes Kellerkind - der VfL Bochum ist in der Ersten Liga in Not geraten. VfL-Experte Markus Rensinghoff spricht über die Möglichkeiten von Trainer Thomas Letsch vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag. Viel Spaß beim Reinhören!

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04