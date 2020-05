Schalke: Entscheidung über Todibo-Kauf steht bevor

Gelsenkirchen. Kauft Schalke Jean-Clair Todibo oder nicht? Nach unseren Infos haben die Königsblauen nicht mehr viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.

Es gibt kaum einen Fußball-Bundesligisten, der personell so von der Corona-Pause profitiert wie der FC Schalke 04. Vor dem ursprünglich am 14. März angesetzten Derby bei Borussia Dortmund fehlte ein Dutzend Stammspieler verletzt. Nun, neun Wochen später, stehen nur noch drei Spieler auf der Verletztenliste: Omar Mascarell, Ozan Kabak und Benjamin Stambouli. Und auch bei Mascarell und Kabak ist ein Comeback in Sicht. Doch egal wer am Samstag wieder fit ist - einer dürfte seinen Platz in der Abwehr trotzdem verteidigen: Jean-Clair Todibo.