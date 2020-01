Schalke-Torwart Markus Schubert fehlt im Training

Bereiten sich auf das Spiel in Berlin vor: die Profis des FC Schalke 04 beim Training am Dienstag.

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat die Vorbereitung auf das Spiel bei Hertha BSC aufgenommen. Torwart Markus Schubert war beim Training am Dienstag nicht dabei.

Der FC Schalke 04 hat die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) ohne Torwart Markus Schubert aufgenommen. Der 21-Jährige fehlte im Training am Dienstag wegen Patellasehnen-Beschwerden.

Auch Matija Nastasic (26), Ozan Kabak (19) und Jonjoe Kenny (22) waren nicht dabei. Die drei Abwehrspieler sind derzeit erkrankt. Die beiden Stürmer Ahmed Kutucu (19) und Rabbi Matondo (19) nahmen aufgrund der individuellen Belastungssteuerung nicht an der Einheit teil.

Schalke beschäftigt die Torwart-Frage

Schubert waren zuletzt im Topspiel beim FC Bayern (0:5) bei zwei Gegentoren Patzer unterlaufen. Trainer David Wagner muss in dieser Woche entscheiden, ob Schubert auch am Freitag in Berlin zwischen den Pfosten stehen soll. Oder ob Alexander Nübel (23), der im Sommer ablösefrei zum deutschen Rekordmeister nach München wechseln wird, nach seiner Rotsperre ins Tor zurückkehren soll. (fs)