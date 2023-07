Schalke-Torwart Michael Langer zu Gast im S04-Talk "19:04"

Gelsenkirchen. Eine besondere Folge unseres Formats "19:04 – der Schalke-Talk" steht an: Kult-Torwart Michael Langer wird am Donnerstag bei uns zu Gast sein.

Er bestritt in bisher sechs Jahren nur fünf Pflichtspiele für den FC Schalke 04 - und doch ist Michael Langer wegen seiner sympathischen und besonnenen Art sowie seiner wichtigen Rolle als Leitfigur in der Kabine nicht wegzudenken. In der Sommerpause wurde der Vertrag des 38-Jährigen um ein Jahr verlängert. Neben Ralf Fährmann, Marius Müller und Justin Heekeren ist Langer der vierte Torhüter, mit dem die Schalker in die neue Saison gehen.

Welche Ziele Langer in seiner vielleicht letzten Saison auf Schalke verfolgt, wird er uns am Donnerstag verraten. Dann ist der Torhüter als Gast in unserer Sendung „19:04 – der Schalke-Talk“ dabei. In einer Sonderfolge wir Langer im Trainingslager in Mittersill mit unseren S04-Reportern Andreas Ernst und Robin Haack sprechen - wie immer in genau 19 Minuten und 04 Sekunden.

Schicken Sie uns Ihre Fragen für Schalke-Torwart Michael Langer

Dabei wird Michael Langer auch Fragen unserer Leser beantworten. Wer eine stellen möchte, kann diese gerne mit dem Betreff "Langer" per Mail an sport@funkemedien.de senden. Wir werden uns bemühen, so viele Leserfragen wie möglich beantworten zu lassen.

Die Sendung wird ungeschnitten aufgenommen und kann ab Donnerstagnachmittag auf unseren Onlineportalen sowie auf dem YouTube-Kanal „WAZ_auf_Schalke“ abgerufen werden. Allein auf YouTube wurden die bisherigen Folgen des Talks schon 400.000 Mal abgerufen.

